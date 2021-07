Quelle est l'isolation appropriée pour un toit plat ?

Les toits plats commerciaux et résidentiels sont économiques et pratiques. Les toits plats se trouvent sur toute une variété de structures, telles que les entrepôts, les usines, les magasins de détail, les immeubles à appartements et même les écoles.

Les toits plats n’ayant pas ou très peu de pente, l'isolation du toit est cruciale. Le type d'isolation fait une différence substantielle en ce qui concerne les économies d'énergie, les infiltrations d'eau et la pourriture du toit. Étant donné que l'isolation d'un toit plat peut absorber un quart du coût total de l'installation du toit, les propriétaires doivent choisir avec soin le meilleur type d'isolation pour répondre à leurs besoins en matière de toiture.

L’importance d’utiliser une isolation de haute qualité

Les experts de l'industrie découragent fortement de lésiner sur les coûts d'isolation. Économiser quelques centaines de dollars sur l'isolation au départ peut potentiellement conduire à des réparations extrêmement coûteuses à l'avenir. Un toit plat isolé avec de mauvais matériaux entraînera de multiples problèmes.

Une isolation de mauvaise qualité réduit la durée de vie utile d'un toit plat. Un manque évident d'efficacité énergétique fera grimper les coûts de chauffage et de climatisation. De plus, les températures intérieures fluctueront et peuvent être inconfortables pour les personnes se trouvant à l'intérieur du bâtiment.

Quelle est le type d'isolation approprié pour un toit plat ?

Différents types d'isolation de toiture existent, y compris l'isolant en rouleau, l'isolant soufflé et les panneaux d'isolation rigides. Le type qui convient à votre travail d'isolation de toit plat dépend de l'état du toit, de l'opinion d'experts sur le meilleur type et de votre budget.

Des trois types de base, l'isolant soufflé est le plus facile à installer, mais il nécessite un professionnel qualifié. L’isolant en rouleau ou les panneaux rigides seront moins chers, mais selon l'accessibilité du toit, ils peuvent être difficiles à installer.

Les matériaux utilisés pour fabriquer des isolants dans ces trois types comprennent la laine minérale, la fibre de verre, la fibre de cellulose, la styromousse, le polystyrène et le polyuréthane. Le matériau qui fonctionne le mieux dépend en grande partie de la préférence dans une situation donnée. Comme les autres toits, l'isolation d'un toit plat nécessite une ventilation suffisante, un pare-vapeur et des contournements scellés.

L’utilisation d’un pare-vapeur pour les toits plats

Un pare-vapeur est une couche de protection entre l'isolant et la zone intérieure. Les évents permettent à l'humidité de s'échapper et les pare-vapeur empêchent l'humidité restante de faire pourrir la cloison sèche ou le plafond suspendu. Les pare-vapeur sont généralement fabriqués à partir d'un film de polyéthylène, de papier de construction enrobé d'asphalte ou d'aluminium à endos de papier. Avec une isolation pour toiture plate, un pare-vapeur doit être placé entre les solives et les panneaux de plafond et l'isolant sur le dessus.

En fin de compte, la façon dont vous isolez votre toit plat dépendra de ce que vous êtes prêt à dépenser et des conditions uniques que présente votre toit. Tant que vous suivez les principes de base de l'isolation, quel que soit le matériau que vous finirez par utiliser, il remplira son rôle.