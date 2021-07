Comment choisir le bon assureur pour une assurance vie?

Si vous magasinez présentement une police d’assurance vie, vous devez avoir visité le site Web de différentes compagnies d’assurances afin de comparer les produits offerts. Après avoir identifié les couvertures qui sont les plus avantageuses pour votre situation, vous devez choisir la bonne compagnie d’assurances. Cette tâche n’est pas si facile, car il existe de nombreux assureurs au Québec.

Malheureusement, toutes les compagnies n’ont pas les mêmes standards de qualité ou réputation. Afin de vous aider à choisir la meilleure compagnie d’assurances, nous vous avons préparé un guide des éléments à vérifier avant de signer un contrat.

La stabilité financière et la réputation de la compagnie d’assurances

Sans surprise, il est important de choisir une compagnie d’assurances qui possède une bonne réputation sur le marché. Pour vous faire un jugement, vous pouvez regarder la gestion des réclamations passées. Pour trouver ce type d’informations, vous pouvez visiter les sites Web officiels des organes gouvernementaux qui sont responsables du contrôle de qualité des services d’assurances.

Ensuite, il est toujours préférable de choisir un assureur qui œuvre dans le domaine depuis de nombreuses années. Les produits d’assurance vie sont des investissements sur le long terme; une compagnie déjà bien établie est ainsi une option beaucoup plus sécuritaire et fiable.

Pour connaître la stabilité financière d’une compagnie d’assurances, vous pouvez visiter les classements diffusés par des organismes indépendants. En revanche, le classement d’un assureur ne devrait pas être le seul critère utilisé. En effet, certaines compagnies avec des cotes moins élevées offrent tout de même des couvertures intéressantes à des prix parfois beaucoup plus avantageux. Selon votre budget et vos besoins, il peut être préférable d’opter pour une entreprise moins bien classée.

Le choix du courtier

Certaines compagnies d’assurances peuvent refuser de faire affaire avec un courtier indépendant. Si tel est le cas, il est possible que les conseils et les recommandations soient un peu biaisés. De manière générale, tous les courtiers tentent d’offrir le meilleur service possible et de trouver la police d’assurance la plus avantageuse pour son client. En revanche, les limitations imposées par la compagnie d’assurances peuvent diminuer vos options.

La flexibilité des produits d’assurance

Selon la taille et la stabilité de la compagnie d’assurances, elle est en mesure d’offrir plus ou moins de flexibilité sur ses produits. Normalement, un bon courtier d’assurance vous recommandera toujours des couvertures qui pourront être adaptées en fonction des changements qui surviennent dans votre vie. Étant donné qu’il existe très peu de parcours complètement linéaires, il est important de pouvoir changer les termes de la police qui protège notre vie.

Selon la police d’assurance vie achetée, vous serez peut-être en mesure de prolonger votre couverture sans que votre prime augmente. Parfois, l’assureur peut vous demander un nouvel examen médical, mais ce critère est plus souvent demandé lorsque l’assuré désire augmenter la valeur de sa couverture. Sans surprise, si vous désirez augmenter le montant perçu lors d’une réclamation pour votre assurance vie, vous devez vous attendre à payer davantage