Tout savoir sur le détartrage dentaire: indications, avantages et inconvénients

Le détartrage dentaire est effectué régulièrement pour aider les patients souffrant de maladies des gencives et d'une accumulation excessive de plaque. Alors qu'un nettoyage standard traitera la surface de la dent, le détartrage va beaucoup plus loin. Si votre dentiste suggère cette procédure, voici tout ce que vous devez savoir sur le détartrage dentaire.

Qu’est-ce que le détartrage dentaire ?

Le détartrage est une procédure dentaire courante pour les patients atteints de maladie des gencives. Il s'agit d'un type de nettoyage dentaire qui atteint sous la ligne des gencives pour éliminer l'accumulation de plaque. Ce traitement va au-delà du nettoyage général que vous recevez lors de votre examen régulier et de votre visite annuelle. Vous pouvez poser des questions à des spécialistes comme ceux de la Clinique dentaire Geneviève Rompré.

Quelles sont les indications du détartrage dentaire ?

Tout le monde éprouve une certaine forme d'accumulation de plaque. La salive, les bactéries et les protéines de votre bouche forment une fine couche qui recouvre vos dents presque à tout moment. Lorsque vous mangez, de minuscules particules, les acides et les sucres de la nourriture collent à ce film, créant une accumulation sur les dents connue sous le nom de plaque. Les bactéries qui vivent dans cette plaque peuvent causer des maladies des gencives et des caries dentaires. Le brossage, la soie dentaire et des nettoyages dentaires réguliers aideront à éliminer la plaque et à prévenir des problèmes plus graves.

Si vous avez des gencives saines, le tissu s'adaptera étroitement autour de la dent et empêchera la plaque de pénétrer. Cependant, si une maladie des gencives commence à se former, ce tissu se desserrera. Des gencives saines s'attachent à la dent à seulement 1 à 3 millimètres sous la gencive. Avec la maladie des gencives, vous commencerez à développer des poches plus profondes. Celles-ci peuvent se remplir de plaque, aggraver vos problèmes et provoquer des symptômes comme la mauvaise haleine.

Si vous avez des poches de 4 millimètres ou plus, votre dentiste vous recommandera probablement un détartrage dentaire pour éliminer la plaque sous la gencive et aider à traiter la maladie des gencives.

Quels sont les avantages du détartrage dentaire ?

Le détartrage dentaire est une procédure qui comporte plusieurs avantages. En voici les principaux :

Permet d’éviter les caries et la carie dentaire

Permet de prévenir les maladies parodontales

Enlève les taches à la surface des dents

Prévient la mauvaise haleine

Peut vous faire économiser de l'argent sur d’éventuels traitements dentaires

Quels sont les inconvénients du détartrage dentaire ?

Il n'y a pas de recherche sur les effets secondaires potentiels à long terme du détartrage dentaire. Il n'est donc pas clair si, par exemple, cela rend les dents plus sensibles au fil du temps, ou endommage les gencives ou la surface des dents.

Tout comme le nettoyage professionnel, le détartrage des dents peut être désagréable, surtout si le collet des dents est exposé. Si les gencives sont déjà irritées ou enflammées, elles risquent de saigner pendant l'intervention. Pour cette raison, il est important d'informer le dentiste à l'avance si vous prenez des anticoagulants tels que l'acide acétylsalicylique (le médicament contenu dans des médicaments comme l'aspirine).