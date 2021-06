Un comité de travail sur les services de garde sera mis en place à Saint-Alphonse-Rodriguez

Lors de la séance du conseil municipal de mai, la municipalité a procédé à la création d’un comité de travail sur les services de garde et qui a pour but de trouver des solutions à la pénurie de services de garde à Saint-Alphonse-Rodriguez.

Formé de quatre citoyennes engagées, soit Caroline Bérubé, Marjolaine Beaudry, Andréa Pereira et Micheline Belzile ainsi que de la coordonnatrice des loisirs, Bénédicte Cléroux, et ce, sous la responsabilité de la mairesse Isabelle Perreault, ce comité servira à trouver des pistes d’action à court et moyen termes relativement à cet enjeu de pénurie de places dans les services de garde.

Étant déjà au travail, il s’occupera également de mettre en œuvre les recommandations. La municipalité souhaite que les jeunes familles de la région ou qui choisissent de s’y installer puissent y rester et avoir les services dont ils ont besoin.

« L’arrivée de nouvelles familles et la rétention des familles dans la municipalité passent nécessairement par l’implantation d’un service de garde en installation. Des démarches en ce sens sont en cours depuis plus de trois ans. Maintenant on sent que la volonté politique du ministre de la Famille est d’entendre les demandes des communautés, on se prépare et on a le vent dans les voiles », mentionne Mme Perreault.

Attendre une place dans un service de garde entraine des conséquences sur la reprise et le développement économique régional, sur la poursuite des parcours professionnels des femmes, sur la santé financière des familles ainsi que sur le développement et la préparation à la scolarisation de certains enfants.

L’objectif premier de ce comité est donc de mettre en place les conditions favorables à l’implantation d’un service de garde subventionné à Saint-Alphonse-Rodriguez.

Les besoins et attentes des familles étant variés, le comité travaillera aussi à encourager l’établissement d’offres de service de garde en milieu familial reconnu par un bureau coordonnateur.

Pour ce faire, un sondage a été créé afin de connaitre l’opinion ainsi que les besoins de la population, disponible au http://bit.ly/SondageGarderies.