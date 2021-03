3 idées incroyables de projets de rénovation domiciliaire pour 2021

En 2020, à cause du contexte hors du commun, on a pu prendre la mesure de l’importance d’avoir un chez-soi qui nous fait nous sentir bien. Il est maintenant temps, en 2021, de réfléchir à des projets de rénovation de son domicile afin de s’approprier encore plus le lieu qu’on habite. Voici donc trois idées pour transformer votre chez soi en un lieu incroyable.

Créer sa cuisine de rêve

Plusieurs personnes se sont tournées vers des projets culinaires pour occuper leur temps pendant la pandémie. Afin de rendre cette tâche beaucoup plus agréable, on souhaite créer du rangement adéquat et optimiser l’espace disponible. Même si on risque de ne pas recevoir beaucoup de gens cette année, on veut, si possible, une cuisine qui nous fait nous sentir bien. La tendance est à l’épuration des lieux. On peut donc remplacer les armoires de vaisselle par des tablettes de rangement. Question de gestion d’espace, certains font un 2 en 1 en utilisant leur îlot comme table à manger. Pour donner un look différent à la pièce, on peut peindre les armoires, ou encore modifier les poignées. Afin de rendre la cuisine chaleureuse à l’année, on peut penser à un espace pour faire pousser des fines herbes, même pendant l’hiver.

Investir dans la domotique

La domotique représente un nouvel investissement intéressant en terme d’aménagement de sa maison. Cette technologie permet de rendre les différents systèmes présents dans une demeure intelligente et connectée. On parle ainsi d’un contrôle à distance, à partir de son téléphone intelligent, de ses portes, du chauffage, de stores automatisés, de l’éclairage ou encore du système de son. Cette connexion aux systèmes de sa maison permet de réaliser des économies énergétiques. Par exemple, on peut régler à distance la fréquence d’arrosage de son potager, ce qui permet d’utiliser seulement la bonne quantité d’eau en s’adaptant aux besoins quotidiens de son jardin. Installer un système de domotique chez soi, c’est être à la fine pointe de la technologie en 2021.

Aménager sa cave

Une cave ou un sous-sol qui ne sert qu’à stocker des objets est maintenant chose du passé. Si vous avez accès à une cave, il peut devenir très avantageux d’aménager cet espace afin d’y réaliser différents types d’activités. On peut donc se créer chez soi une salle de sports, un cinéma maison, ou donner n’importe quelle autre fonction à cet espace retrouvé. On peut aller de la rénovation complète, en passant par un nouveau plancher, la peinture des murs et l’ajout de nouveau mobilier, à simplement réorganiser ce qu’on a déjà.

Que nos projets de rénovation soient importants ou simples, cela fait toujours du bien au moral de se sentir bien chez soi et d’y ajouter un vent de fraîcheur.