Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière cherche des hommes prêts à témoigner

La recherche tend à démontrer que l’entraide et le soutien des autres comptent parmi les moyens les plus efficaces pour prévenir le suicide au masculin. Organisme voué à la prévention du suicide dans sa région depuis maintenant 20 ans, le Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) est à la recherche d’hommes ayant survécu à un épisode suicidaire et désirant témoigner de leur expérience pour en aider d’autres à rester en vie.

En novembre 2019, l’organisme a lancé Une chaîne de gars. Développée de concert avec sept hommes ayant déjà surmonté une crise suicidaire, la chaîne YouTube propose les témoignages touchants de Bernard, de François et de Roger, de même que des discussions, entre gars, animées par l’humoriste Ghyslain Dufresne, porte-parole du CPSL.

Personne n’étant à l’abri de la détresse, l’organisme souhaite bonifier la chaîne en y ajoutant des témoignages diversifiés.

« On a le souci de présenter aux hommes des histoires de vie dans lesquelles ils se reconnaîtront, pour leur montrer que peu importe les difficultés qu’ils rencontrent, c’est possible de s’en sortir et de reprendre goût à la vie. On veut entendre des hommes qui ont remonté la pente avec l’aide de leurs proches, de professionnels de la santé, d’organismes communautaires ou encore par eux-mêmes. Des hommes qui, pour toutes sortes de raisons, ont touché le fond du baril et qui sont prêts à en parler pour nous aider à vaincre les tabous entourant le suicide », a affirmé Joyce Lawless, directrice du CPSL.

Comment participer?

Les hommes lanaudois qui ont envie de prendre part aux capsules sont priés de communiquer avec Anne-Marie, intervenante au CPSL, en composant le 450 759-6116.

Les hommes retenus devront participer à 3 ou 4 rencontres préparatoires, tenues en mai et juin 2021.