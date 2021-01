Top 10 des meilleures résolutions 2021 pour une vie plus confortable

L’année 2020 ayant été très particulière, voire difficile pour certains, elle a été néanmoins une bonne excuse pour se remettre en question et se préparer à l’année qui s’en vient afin que celle-ci soit la plus positive et confortable possible.

Afin de vous aider à accueillir l’année 2021 de la meilleure des façons, voici quelques résolutions sur lesquelles méditer.

Moderniser votre maison

En utilisant la domotique dans votre maison, vous allez y apporter une dose supplémentaire de sécurité et de confort. En effet, grâce à une multitude d’applications, vous aurez l’opportunité de gérer au mieux votre chauffage et votre électricité ainsi que la sécurité de vos portes.

Changer de travail

La pandémie a créé un impact considérable dans le milieu du travail en causant la perte de milliers d’emplois. La nouvelle année pourrait être une bonne façon de repartir à 0 et de se lancer de nouveaux défis.

Faire du sport

La technologie ayant pris de l’ampleur, il est maintenant possible de faire du sport gratuitement chez soi à l’aide d’applications offrant des séances de sport faites sur mesure pour se maintenir en forme.

S’aérer l’esprit

Prendre des marches plusieurs fois par semaine est un bon moyen pour garder votre esprit et votre mental en forme.

Passer moins de temps sur le téléphone

À force d’être toujours confronté à la technologie, on en oublie de passer du bon temps en famille. Lâchez le téléphone et remplacez-le par des jeux de société.

Lire un livre par mois

La lecture est une bonne façon de s’évader. En plus d’augmenter la créativité, lire un livre par mois pourrait être un beau défi à relever.

Prendre du temps pour soi

Le temps pour soi est le meilleur remède pour se sentir bien dans notre tête et dans notre corps. Octroyez-vous une journée de solitude par semaine uniquement pour vous ressourcer et vous faire plaisir!

Manger sainement

Faire régime est sans aucun doute la résolution la plus courante, mais également la plus difficile. C’est pourquoi il est préférable de commencer par inclure des produits plus santé dans votre quotidien plutôt que de vous amener à un régime drastique que vous ne tiendrez pas.

Réduire la consommation d’alcool et de caféine

Si vous avez l’habitude de consommer régulièrement du café et de l’alcool, réduire votre quantité afin de devenir plus raisonnable pourrait être une belle résolution pour vous, car cela vous permettra d’être plus serein.

Acheter local

Tant qu’à changer votre alimentation, vous pourrez en profiter pour aller à votre épicerie du coin et consommer local!

En conclusion, avec ces dix résolutions, vous avez toutes les cartes en main pour passer une merveilleuse nouvelle année.