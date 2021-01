Vivre à Joliette : les règlements à connaître pour les nouveaux citoyens

La ville de Joliette est réputée pour offrir un cadre de vie à la fois calme, accueillant et surtout abordable. Cette ville en pleine croissance offre une belle accessibilité puisqu’elle se situe à proximité des grandes autoroutes québécoises pouvant mener tout aussi facilement vers Montréal que la ville de Québec.

De plus, la ville de Joliette offre à tous ses citoyens une qualité de vie exceptionnelle permettant des activités familiales et des activités de plein air riches et diversifiées qui font tout le charme de la ville.

Néanmoins, pour vivre à Joliette et devenir un bon Joliettain, le citoyen doit connaître les règlements comme ceux-ci :

Le stationnement d’hiver

Comme dans chaque ville, le stationnement amène à un règlement strict que vous devez respecter à la lettre. En ce qui concerne le stationnement d’hiver, vous devez savoir qu’il est interdit de se stationner dans la ville de minuit à 7h dans la période du 15 novembre au 15 avril à moins d’une indication contraire.



Sachez que le non-respect de cette règle pourrait amener votre voiture à être remorquée et les frais seront automatiquement à votre charge.

L’installation d’abri d’auto

Avant de vous procurer un abri auto double, il est important de connaître le règlement de la ville à ce sujet. Pour un abri d’auto permanent, la construction est possible seulement si vous avez entre les mains un permis de construction qui vous l’autorise.

En ce qui concerne l’abri d’auto temporaire, l’installation de celui-ci est autorisée dans la période du 15 octobre au 1er mai, mais vous devez obtenir un certificat d’autorisation avant de pouvoir l’installer.

À noter que les abris d’auto dans les secteurs résidentiels ne doivent pas empiéter sur le terrain de vos voisins et que vous ne pouvez en avoir qu’un seul.

Les animaux de compagnie

La ville de Joliette autorise aux habitants d’avoir des animaux à la maison dans une limite de deux chiens et trois chats par habitation. Néanmoins, pour les citoyens qui ont des chiens, cela demande une vigilance supplémentaire, car vous êtes obligés d’avoir une licence pour chaque chien que vous possédez.

Pour obtenir la licence en question, vous devez vous rendre au Carrefour canin de Lanaudière. Celle-ci doit être renouvelée chaque année et est valide du 1er janvier au 31 décembre pour un coût de 25$. Les chiens qui sont hors de leur terrain doivent être obligatoirement tenus en laisse.

À noter que pour les personnes malvoyantes ayant besoin d’un chien guide, la licence est offerte gratuitement sous preuve d’un certificat médical.

Pour conclure, sachez que toutes les précisions sur les règlements de Joliette sont disponibles sur le site de la ville.