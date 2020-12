Les personnes en situation de handicap peuvent être admissible au paiement unique de 600 $

L’ACEF Lanaudière a annoncé qu’en raison de la COVID-19, Service Canada fournit une aide financière pouvant aller jusqu’à 600 $ aux personnes en situation de handicap.

Il s’agit d’un paiement unique non imposable et non déclarable visant à contribuer au paiement de dépenses supplémentaires encourues en raison de la pandémie.

Les bénéficiaires n’ont pas à faire de demande, car le paiement sera fait automatiquement par Service Canada aux personnes admissibles.

Toutefois, les personnes qui n’auraient pas encore de Certificat pour le Crédit d’impôt pour personne handicapée (T-2201) doivent avoir complété leur demande pour ce crédit d’impôt avant le 31 décembre 2020. Les parents d’enfants en situation de handicap sont également admissibles.

Pour plus d’information concernant ce paiement, nous vous invitons à consulter le site du Gouvernement du Canada à la page « Paiement unique aux personnes en situation de handicap ».

L’ACEF Lanaudière est une organisation communautaire à but non lucratif, impliquée dans la région de Lanaudière depuis 1971 qui a pour mission de sensibiliser, d’informer et de soutenir les personnes en matière de finances personnelles et de protection du consommateur.