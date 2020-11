Le profil psychométrique 360, une nouvelle dimension du management

Nous savons sans contredit que l'art de communiquer est un attribut important dans un rôle de management des personnes au sein de l'entreprise. Cette habileté se positionne d'ailleurs dans le top 5 des compétences recherchées par les employeurs, avec celle de bien travailler en équipe. Parallèlement, elle se place aussi dans le top 5 de ce que chaque employé.e. s'attend de son ou de sa leader !

Clairement nécessaire donc pour accompagner tout changement, la capacité de bien communiquer ne suffit toutefois pas à faire collaborer les individus vers un objectif commun ou à combler les attentes de leur manager. En particulier parce que chaque personne a le pouvoir de décider intrinsèquement de son niveau d’engagement dans la démarche.

Alors, si bien communiquer est essentiel, encore faut-il comprendre quoi, comment et quand communiquer avec les membres de l'équipe. Car leurs mécanismes de fonctionnement, de prise de décision et d'engagement ne sont pas identiques!

Quels sont donc les autres critères pour engager les personnes en fonction de leur préférence comportementale?

Il convient, avec le constat précédent de se questionner avant de dire quoi faire, ou tenter de faire comprendre à autrui la logique d'une tâche ou d'un objectif visé. Et l'une des clefs du succès réside dans la façon de guider chaque individu du groupe à voir quel est son apport dans la résolution du problème ou l’atteinte du résultat souhaité.

Penser que l'art de dire les choses mène à ce qu'elles se réalisent, serait faire abstraction de ce qui rend l'humain à la fois si unique, si riche et si complexe à gérer! Ce serait comme croire qu'il n'a pas d'expérience de vie, de pensée ou d'émotion propres!

Évidemment, il n'y a rien de nouveau. Chacun.e d’entre-nous sait qu’il-elle possède sa personnalité, ses raisonnements propres et ses besoins uniques! Alors, pourquoi continuer à penser qu’en utilisant une méthode de travail standard, ou en tenant le meilleur raisonnement possible? Tout le monde va se conformer au même standard ou suivre un raisonnement identique. Ce serait bien mal comprendre ses semblables et bien mal se connaître soi-même !

La question est tout de même vaste. Commençons par regarder 3 critères simples qui caractérisent notre façon de communiquer à titre individuel :

Nous échangeons sur la base de nos propres filtres : ce que l’on croit être vrai et juste, Nous communiquons en fonction de nos expériences vécues : ce qui nous prouve que ce que l’on croit est vrai et juste Nous nous attendons à avoir une réponse qui corresponde à notre besoin puisque l’on croit que c’est vrai et juste… enfin pour nous!

Alors, nous sommes forcément déçu.e.s ou contrarié.e.s ou désappointé.s. lorsque les choses, les gens ne s'ajustent pas comme on le souhaite!

L’ampleur du défi de communication pour atteindre un résultat collectif

Imaginez maintenant l’ampleur que peuvent prendre les défis de communication pour toute personne en charge de gérer du personnel ou une équipe! Que ce soit en gestion RH, en gestion de projet ou en gestion des opérations, se faire comprendre, influencer et engager autrui dans l’action est au centre de l’atteinte ou pas des résultats escomptés!

Plus que tout un chacun, ces leaders ont donc besoin d'informations pertinentes sur le fonctionnement des membres de leur équipe. Et cela passe par une compréhension plus approfondie de la psychologie relationnelle, de manière à remplir leur mission avec un peu plus facilité, de légèreté ou de confiance.

Ce qui rend les défis de gestion de plus en plus complexes

Avec l'évolution technologique ultra rapide et la pression d'une concurrence mondiale, Il est devenu essentiel pour la personne en situation de gestion, de pouvoir aller droit au but, avec un minimum d'effort. Cependant, elle n’a pas toujours les bons outils à sa disposition pour soutenir ou guider ses efforts quotidiens.

En plus des compétences appropriées, l’accès à des ressources et de la connaissance adéquate devient primordial dans ces nouveaux rôles attribués aux managers : ceux de formateur, de coach, de mentor et de promoteur du bien-être au travail.

Alors quoi prendre en compte, vers quelles informations se tourner, et à qui se fier? Qu'est-ce qu'un gestionnaire ne possède pas dans son coffre à outils qui pourrait l'amener à faire un bond en avant dans la collaboration? C'est l’un des sujets que vous propose Neuligent au cours de ses conférences web et formations sur la gestion RH assistée en intelligence artificielle.

Les experts de Neuligent partageront avec vous leurs connaissances des sciences du comportement de façon simple et accessible à tout public.

Ils vous proposeront plus particulièrement d'échanger sur les possibilités qu'offre le profil psychométrique 360 dans la gestion quotidienne et, vous impliqueront et écouteront vos idées sur la restitution des informations contextualisées, rendue accessible avec l'intelligence artificielle.

C’est l’avantage de Neuligent, de placer ses recherches fondamentales sur la psychologie comportementale et de les restituer, sous forme d’outils et services pour l’entreprise, les personnes qui la composent et d’améliorer ainsi, le bien-être au travail.