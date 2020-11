4 dangers d’une mauvaise posture au travail

Nous passons la majorité de notre vie au travail et malheureusement, nous n’y adoptons pas toujours la bonne position. À force de rester trop longtemps dans une posture peu confortable, notre bien-être, notre santé physique et mentale finissent par en pâtir. Dans cet article, nous vous faisons découvrir les 4 principaux dangers d’une mauvaise posture au travail.

Une mauvaise circulation sanguine

D’abord, il faut souligner que par « mauvaise posture », nous parlons ici de la position assise prolongée. En restant dans cette position 8 heures par jour, nous risquons des problèmes de circulation sanguine. En effet, le fait de rester assis et de croiser longuement les jambes provoque une augmentation de la pression des fluides et des gaz. Finalement, nous n’en tirons que des douleurs au bas du dos et des varicosités. Mais il faut aussi rappeler qu’une mauvaise circulation sanguine peut entraîner des problèmes cardiaques plus graves. Pour éviter tout cela, il est donc conseillé de se lever régulièrement et de s’étirer.

Des douleurs à différentes parties du corps

Une mauvaise posture peut également causer des douleurs à différentes parties du corps. Si vous restez trop longtemps dans une position assise, des douleurs dans le bas du dos peuvent se faire sentir. En revanche, si vous travaillez longuement sur un ordinateur, ou si vous répétez mécaniquement certains mouvements de la main ; vous pourriez souffrir du syndrome du tunnel carpien. Et si cette pathologie n’est pas prise en charge dans les meilleurs délais, vous allez devoir recourir à une opération du tunnel carpien.

Une mauvaise digestion

Des troubles de la digestion peuvent apparaître lorsque le salarié adopte une mauvaise posture au travail. En effet, la position assise provoque la compression des organes, ce qui ralentit le processus de digestion. À cause d’un déséquilibre du métabolisme, vous pourriez alors souffrir de constipation. Aussi, pensez à effectuer régulièrement des activités physiques et à surveiller votre alimentation.

Le stress et la fatigue

Lorsque vous restez dans une position inconfortable, votre corps subit un stress physique qui provoque de la fatigue. Et sur le long terme, cette fatigue se transforme en stress mental. Pour ne pas arriver à ce point, essayez donc d’adopter une bonne posture et d’alterner la position assise et debout. Lorsque vous vous asseyez par exemple, gardez votre dos bien droit et appuyez bien vos plantes de pied sur le sol. Par ailleurs, quand vous vous levez, assurez-vous d’avoir la poitrine en haut et le ventre contracté. Et surtout, répartissez bien votre poids sur vos deux jambes.

En somme, les problèmes de postures peuvent engendrer une baisse de la productivité, ce qui constitue alors une perte pour l’entreprise. Dans l’intérêt de tous, les employeurs doivent donc créer un cadre de travail agréable en choisissant des mobiliers adaptés aux activités de chaque salarié.