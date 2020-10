De nombreux Lanaudois font toujours la navette jusqu'à Montréal pour leur emploi

Plusieurs partenaires, soit les MRC, les SADC de Lanaudière, Lanaudière Économique et Services Québec Lanaudière, ont mandaté la firme de sondage Léger afin de réaliser une enquête quantitative et qualitative au regard du navettage hors Lanaudière. L'enquête régionale a été réalisée par la firme de sondage Léger auprès de 1 854 personnes qui vivent quotidiennement la réalité du navettage hors Lanaudière à des fins d’emploi.

« Connaître les navetteurs, leurs caractéristiques, leurs motifs qui soutiennent ce choix, nous permettra, tant au niveau local que régional, de dégager les incitatifs à travailler dans Lanaudière. Afin de favoriser la croissance de nos entreprises par l’apport de main-d’œuvre et la concurrence de notre région, pareille enquête devenait un outil nécessaire », selon Nicolas Framery, président de Lanaudière Économique.

Cette enquête nous apprend, entre autres, que la majorité de ces personnes ne sont pas originaires de Lanaudière et qu’elles s’y sont établies pour la qualité de vie et le prix concurrentiel des résidences qu’on y retrouve. Montréal demeure la destination la plus fréquente. D’ailleurs, 48% de ces personnes sont d’origine montréalaise. Quant aux autres destinations, il y a Laval (14%) et les Laurentides (9%).

L'amour de leur emploi pousse à rester à l'extérieur de la région

Fait étonnant, les navetteurs, dans une proportion de 48 %, occupent leur emploi depuis plus de 10 ans. La pratique du navettage s’effectue en voiture solo dans 78% des cas. Bien que la majorité des gens consacre d’une à deux heures quotidiennement au navettage, certains avouent consacrer plus de deux à trois heures quotidiennement.

Alors qu’on pourrait croire que le salaire est la principale raison qui explique le choix du navettage, c’est principalement parce qu’ils aiment leur emploi actuel que les navetteurs choisissent de travailler à l’extérieur de la région, selon leurs dires.

80% des navettes issues des MRC des Moulins et de L'Assomption

Pour les MRC Les Moulins et L’Assomption, la réalité du navettage est toute particulière alors que c’est dans ces deux MRC que 80 % des navetteurs lanaudois résident. Ceci représente donc un exode de main-d’œuvre important.

C’est intimement lié au fait que ces MRC sont prisées alors qu’on y retrouve les plus fortes proportions de gens ayant conservé leur emploi à Montréal. Ces navetteurs sont davantage des travailleurs avec des horaires de jour.

« Cette enquête régionale vient confirmer qu’il y a un grand nombre de Moulinois qui se déplace pour aller travailler à l’extérieur de notre région. Il s’agit d’un bassin potentiel de travailleurs qui pourraient occuper un emploi ici. Il est donc important que la MRC Les Moulins poursuive ses efforts pour rejoindre ce bassin potentiel de main-d’œuvre de concert avec les entreprises locales », précise Guillaume Tremblay, préfet de la MRC Les Moulins et maire de Mascouche.

Dans le Nord, un besoin de main-d'oeuvre à assouvir

Dans les MRC du nord de Lanaudière, que sont les MRC Montcalm, Joliette, Matawinie et de D’Autray, c’est un bassin de 17 480 travailleurs potentiellement non disponibles au besoin de main-d’œuvre de la région qui est identifié. Pour bien les définir, ces navetteurs sont en plus fortes proportions des gens originaires de Lanaudière, bien que c’est dans les MRC Joliette et Matawinie que l’on retrouve le plus de navetteurs dont les origines sont issues de l’immigration.

La destination de Montréal demeure prisée pour les navetteurs du nord de Lanaudière. Toutefois, c’est dans la MRC Montcalm que l’on retrouve le plus de navetteurs transitant vers les Laurentides (20%).

On note que c’est dans ces MRC que la proportion de navetteurs ayant des horaires de soir, de nuit ou irréguliers est plus élevée. « Maintenant que nous savons que plusieurs de ces citoyens sont des gens qui nous ont choisis pour la qualité de vie que nous leur offrons comme résidents, essayons maintenant de les garder chez nous pour la qualité des emplois que nous leur offrons! » affirme Pierre La Salle, préfet de la MRC Montcalm.

L’enquête a aussi permis, de façon qualitative, de recueillir l’appréhension des navetteurs à l’égard du marché du travail dans Lanaudière qui comporte, selon leurs dires, des perceptions pessimistes quant à la disponibilité des emplois, la rémunération, l’adéquation avec la qualification et la taille des entreprises.

L’enquête sur le navettage hors Lanaudière et l’ensemble des résultats qu’elle comporte peuvent être consultés à l’adresse suivante : https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-formulaires/?tx_fceqpubform_pi1%5Bregion%5D=10