Les 50 ans et plus: un nouveau programme santé lancé à Lanaudière

Le réseau FADOQ – Région Lanaudière a procédé au lancement d’un nouveau projet nommé Motive en forme. Ce programme vise à soutenir et accompagner les personnes de 50 ans et plus souhaitant maintenir ou améliorer leur qualité de vie.

Par le biais de suivis personnalisés, offerts via le téléphone ou le web, une équipe d’Alliés santé sera là pour aider les participants à atteindre leurs objectifs santé. Ce service personnalisé et gratuit sera offert dès le mois de novembre à tous les résidents de Lanaudière.

« C’est un projet emballant pour notre organisation mais surtout pour les lanaudois de 50 ans et plus parce que ce nouveau service touche des priorités essentielles à nos vies : la santé, la motivation et la qualité de vie. En ces circonstances exceptionnelles de la COVID, le projet répondra certainement aux besoins des aînés, car il permettra à ceux-ci de bénéficier du programme dans le confort de leur foyer », a déclaré Caroline Majeau, directrice générale de FADOQ – Région Lanaudière.

Le programme débutera dès novembre 2020. Devenir Allié santé FADOQ – Région Lanaudière est actuellement en recrutement pour compléter son équipe d’Alliés santé. Une formation complète et gratuite sera offerte en octobre et l’accompagnement des participants pourra se faire de la maison.

Pour participer à Allié santé ou encore avoir plus d’informations sur le nouveau programme Motive en forme, composer le 450 759-7422 poste 232 ou visiter le fadoq.ca/lanaudiere/activites/activités-socio-educatives/motivenforme.