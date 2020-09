Comment capturer une moufette ?

Comme tous les rongeurs, les moufettes ne sont pas les bienvenues chez nous. Effectivement, personne n’aimerait qu’une bête puante vienne élire domicile dans son jardin ou dans un coin de la maison. Mais si c’est déjà le cas pour vous et que vous souhaitez vous en débarrasser, nous vous proposons quelques conseils.

Les bonnes méthodes pour repousser les moufettes

SI vous avez repéré une tanière dans votre jardin, ne paniquez surtout pas. Vous pouvez encore faire fuir la moufette avec ces quelques techniques.

Pour commencer, tentez les appareils à ultrasons qui marchent aussi bien sur les souris que sur les mouffettes. Toutefois, rappelez-vous qu’il s’agit d’une solution temporaire. Si vous avez d’autres animaux domestiques, nous vous conseillons même d’éviter ces gadgets, car ils émettent des sons qui peuvent aussi affecter vos animaux de compagnie.

Par la suite, vous pouvez vous servir d’une lampe de travail que vous introduirez dans le terrier de la bête. À l’aide d’un haut-parleur orienté dans la direction du terrier, vous pouvez envoyer une forte musique.

Si aucune de ces astuces ne fonctionne, passez aux choses sérieuses ! Prenez un chiffon imbibé de liquide répulsif pour animaux et bouchez l’entrée du terrier avec ce bout de tissu. Il est préférable d’effectuer cette opération dans la journée, puisque c’est à ce moment que la moufette dort. Normalement, la bête repoussera le chiffon le soir pour sortir. Répétez l’opération pendant plusieurs fois jusqu’à ce que vous constatez que le chiffon n’a pas été déplacé au lever du jour. Cela indique que vous avez remporté la bataille. Pour terminer, bouchez définitivement le terrier afin que d’autres moufettes ne viennent pas s’y réfugier.

Des professionnels pour la capture

Nous savons à quel point la moufette peut perturber votre quotidien et cela justifie parfaitement le fait que vous ayez envie de la capturer dans les plus brefs délais. Mais contrairement aux rats et aux souris, il est déconseillé de s’attaquer directement à une moufette. En effet, cette bête pourrait vous asperger avec son gaz nauséabond. Pire encore, cet animal est parfois porteur de la rage. Vous vous mettrez donc en danger en tentant la capture par vous-même. Que faut-il faire dans ce cas?

Il serait plus sage de faire appel à un exterminateur rive sud pour se débarrasser d’une moufette. Le professionnel possède tous les équipements nécessaires pour venir à bout de la bête en peu de temps. Une fois capturée, elle sera relâchée dans son environnement naturel.

Comme vous pouvez le constater, il n’est pas facile de se débarrasser d’une moufette. C’est la raison pour laquelle nous vous encourageons à adopter les bons gestes pour prévenir une invasion : fermez bien vos poubelles à l’aide d’un couvercle hermétique et nettoyez régulièrement les alentours de votre maison.