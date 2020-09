Contagion communautaire : Saint-Charles-Borromée demande la collaboration des citoyens

La Ville de Saint-Charles-Borromée a rappelé à ses citoyens que tous ont un rôle à jouer pour réduire le risque de propagation de la COVID-19 et tout le monde doit « obligatoirement se ressaisir et participer ».

La municipalité a rappelé l’importance de prendre rendez-vous avant de se présenter à l’hôtel de ville... même s’il est réouvert depuis le 8 septembre dernier.

Les citoyens peuvent communiquer avec le service concerné au 450 759-4415 afin d’obtenir un accompagnement téléphonique personnalisé. Au besoin, un rendez-vous en personne sera offert par la suite. D’ailleurs, la majorité des visites dénombrées depuis la réouverture jusqu’à maintenant aurait pu être réglée par un simple coup de fil. La prise de rendez-vous avant de se déplacer permet un certain contrôle des allées et venues et assure une meilleure sécurité à chacun.

« La vie des résidents (...) est entre les mains de chacun »

« La vie des résidents de SCB, tout particulièrement celle des personnes les plus vulnérables de notre collectivité, est entre les mains de chacun, et dépend des gestes qu’on posera. Nous voulons continuer à favoriser et maintenir l’intégrité de la santé des Charlois. Les chiffres le démontrent, nous sommes toujours en crise sanitaire! », a tenu à rappeler le maire, Robert Bibeau. La protection de soi, des autres et de l’économie sont en jeu. Les consignes sanitaires de base doivent impérativement être respectées en toutes circonstances.

La Ville a rappelé qu'elle offrait différentes alternatives pour maintenir le contact avec ses citoyens: en personne sur prise de rendez-vous, par le biais de nos nombreux services en ligne ou encore par téléphone.

Enfin, les instances municipales demeurent à l’affût de l’évolution de la situation qui tend à changer rapidement et invitent les citoyens à consulter la page Facebook et le site internet au besoin.