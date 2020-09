Le CISSS de Lanaudière reçoit 33 850 $ d’Opération Enfant Soleil pour le mieux-être des enfants

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, la Fondation Santé Sud de Lanaudière ainsi que la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière ont confirmé l’octroi de 33 850 $ remis par Opération Enfant Soleil.

Ce montant servira à l’acquisition de divers équipements médicaux destinés aux soins offerts à la clientèle pédiatrique des deux hôpitaux de la région, soit 15 000 $ pour l’Hôpital Pierre-Le Gardeur (HPLG), administrés par la Fondation Santé Sud de Lanaudière et 18 850 $ pour le Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL), administrés par la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

Répartition des soutiens

Pour l’HPLG, 10 000 $ seront investis pour l’acquisition d’un CPAP nasal, tandis que 5 000 $ serviront à acheter un moniteur d’apnée. Pour ces deux achats, le CISSS et la Fondation Santé Sud de Lanaudière investiront ensemble un montant équivalent à celui reçu d’Opération Enfant Soleil, puisque les équipements ont une valeur cumulative de près de 30 000 $. Cet investissement permettra des traitements plus efficaces de l’apnée du sommeil chez les enfants.

Le montant consenti au CHDL servira à l’achat de deux appareils à signes vitaux au coût de 4 000 $ chacun, de cinq saturomètres portatifs (3 000 $), ainsi que d’une table d’examen pédiatrique, de cinq thermomètres et d’un tire-lait (7 850 $). L’ensemble de ce matériel permettra d’améliorer la fiabilité, la sécurité et la qualité des évaluations, des interventions et des suivis auprès des jeunes usagers et de leur mère.

À cet égard, soulignons que suivant les règles d’attribution d’Opération Enfant Soleil, les fondations de Lanaudière peuvent être appelées à contribuer à la hauteur de 20 % du coût des équipements acquis à l’aide des montants octroyés.

Depuis 1992, Opération Enfant Soleil a versé un montant total de près d’un million de dollars au CISSS de Lanaudière. Ce montant a permis de faire des investissements visant à offrir les meilleurs soins aux enfants hospitalisés dans la région et à favoriser leur guérison.