Les citoyens et artistes de Joliette invités à partager leurs idées

Pour encourager la création et l’innovation dans toutes les formes d’expression culturelle, la Ville de Joliette présente différents appels de projets pour l’automne et invite ainsi les citoyens et artistes à partager leurs idées les plus originales.

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Joliette souhaite recevoir des candidatures d’artistes ou d’artisans en regard à la conception, la création et la production d’oeuvres-trophées qui serviront de récompenses lors du Gala de l’action bénévole et de la remise des Prix du patrimoine 2021. La date limite de dépôt de candidature est fixée au 9 octobre 2020.

Appel d’œuvres

Dans le cadre de son programme d’acquisition d’oeuvres d’art, la Ville de Joliette souhaite procéder à l’achat de deux œuvres bidimensionnelles intérieures pour ses projets de construction de chalets de services aux parcs Réal-Laurin et Bélair. Date limite pour le dépôt des dossiers : 30 octobre 2020.

Exposition à la Ruelle des artistes

La Ville souhaite offrir aux artistes locaux la possibilité d’exposer dans la Ruelle des artistes située au centre-ville. Dans le cadre de sa politique culturelle, elle invite donc les artistes professionnels, établis ou de la relève, les artistes d’origine autochtone, dans le domaine de la photographie et/ou l’estampe numérique, à soumettre un projet d’exposition. Date limite de mise en candidature: 30 octobre 2020.

Prix du patrimoine

Présenté dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Joliette, le Prix du patrimoine récompense les efforts des citoyens en matière de rénovation, restauration, conservation, préservation et mise en valeur du patrimoine matériel. Il permet également de souligner l’apport exceptionnel des citoyens pour la transmission, l’interprétation et la diffusion du patrimoine immatériel. Date limite de mise en candidature : 15 novembre 2020.

Projets culturels 2021

Le programme de subvention aux projets culturels vise à soutenir financièrement les projets culturels répondant à l’une des quatre orientations de la politique culturelle : accessibilité à la culture, valorisation de l’identité culturelle, préservation et mise en valeur du patrimoine et soutien à la vitalité culturelle.

Les projets sélectionnés sont financés en partie et intégrés dans la plupart des éléments promotionnels de la Ville. Afin de s'adapter aux nouvelles réalités et de répondre aux demandes du milieu culturel, la Ville de Joliette a apporté quelques changements à ce programme de subvention. Date limite pour soumettre votre projet : 15 novembre 2020.