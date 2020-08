Courchesne et Fils et Solidem Entrepreneur Général honorés par l’ACQ

L'Association de la construction du Québec a dévoilé les lauréats des prix Construire, qui visent à reconnaître le talent, l’engagement et l’excellence d’entreprises et de personnes qui contribuent positivement à l’industrie de la construction au Québec, lors du gala qui se tenait de façon virtuelle hier. Deux lauréats de la région de Mauricie / Bois-Francs / Lanaudière / Centre-du-Québec se sont démarqués et ont été honorés.

Ces deux lauréats sont l'entreprise Solidem Entrepreneur Général inc. de Terrebonne, sacrée Entreprise de l’année de la région. La seconde lauréate est l'entreprise Courchesne et Fils qui remporte le trophée Mutuelles de prévention ACQ dans la catégorie "Provincial".

Les lauréats sous la loupe

Solidem Entrepreneur Général, une entreprise de construction dynamique basée dans Lanaudière, a été fondée en 2007. Père et fils sont aux commandes de l’organisation, cumulant ensemble près de 45 années d’expérience. Le respect et le travail d’équipe sont au cœur des opérations que mène Solidem Entrepreneur Général. Avec ses clients, ses employés et ses partenaires, l’entreprise a su instaurer un climat de confiance qui assure la réussite de chaque projet qu’elle mène. Les réalisations de Solidem soulignent l’expertise accumulée de l’équipe où le savoir combiné de chacun est mis à profit afin de répondre aux attentes de sa clientèle.

Quant à Courchesne et Fils, c'est une entreprise familiale de 3e génération qui compte maintenant près de 40 employés. L’entreprise est spécialisée dans le domaine de la peinture industrielle, commerciale et institutionnelle. À travers les années et au cours de son expansion, celle-ci a su garder son esprit familial.

Les gens au sein de l’équipe sont fiers de réaliser tous les projets qui lui sont confiés, rapidement, efficacement et selon les délais. La direction de Courchesne et Fils honore un service à un groupe d’entrepreneurs généraux loyaux, sérieux et fidèles qui ont à cœur la réalisation des projets de leurs clients. L’entreprise a reçu le trophée Mutuelles de prévention ACQ qui souligne l’engagement d’une entreprise dans sa démarche de qualité de gestion de la prévention des lésions professionnelles. De plus, il met l’accent sur le dynamisme et l’importante contribution de l’entreprise dans ce domaine. Ce prix a été remis par Novo SST.