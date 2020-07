St-Charles-Borromée allège sa réglementation sur l’implantation des terrasses

Un allègement de la réglementation municipale relative à l’implantation de terrasses cet été est désormais appliquée à Saint-Charles-Borromée. Le but? Soutenir l’économie en donnant plus de marge de manœuvre aux restaurateurs qui souhaitent accueillir des clients à l’extérieur et qui n’ont pas l’espace nécessaire pour le faire.

Cette nouvelle réglementation temporaire assouplit les règles habituelles régissant, notamment, le design, les mesures et l’emplacement des terrasses. Ainsi, du 3 juillet au 31 octobre, les restaurateurs pourront aménager une terrasse non permanente à même leur stationnement privé. Toutefois, toutes constructions réalisées dans le cadre de cette pause estivale devront être retirées pour l’Halloween.

Quelle marche à suivre?

La demande doit être formulée par courriel au Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire à l’adresse suivante : [email protected]

La demande détaillée devra indiquer ce qui suit :

• la délimitation de la terrasse agrandie;

• l’aménagement de la terrasse en places assises (incluant clôtures et autres);

• la capacité maximale et superficie habituelle du restaurant (intérieur et extérieur);

• les nouvelles capacité maximale et superficie visées (intérieur et extérieur) conformément aux normes sanitaires édictées par la Santé publique.

À la demande détaillée doivent être joints les documents suivants :

- le croquis indiquant le bâtiment principal, l’emplacement de la terrasse, l’agrandissement désiré ou le nouvel emplacement et les nouvelles dimensions;

- l’autorisation de la part du propriétaire de l’immeuble visé, si le demandeur n’est pas le propriétaire de l’immeuble.

« L’été est bien installé, les jours de déconfinement sont là, avec eux, Saint-Charles-Borromée souhaite une relance économique qui inclut ses restaurateurs. Car même si les contraintes les obligent à réduire leur nombre de tables, cet assouplissement va leur permettre de pouvoir recevoir plus de clients, et ce, dans une ambiance très conviviale », conclut le maire, Robert Bibeau.