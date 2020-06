Saison barbecue: préparez la viande en toute sécurité

À l'aube de la saison estivale, les repas entre amis et en famille riment pour beaucoup avec grillades et brochettes cuites au barbecue.



Chaleureux, festif et peu coûteux, ce mode de cuisson possède de nombreux adeptes. Toutefois, il n'est pas sans danger pour notre santé. Voici quelques conseils afin de profiter en toute quiétude de ces moments de convivialité.



Comment éviter la prolifération des bactéries ?

Lors de la préparation des aliments en cuisine, plusieurs règles fondamentales doivent être respectées afin de ne pas s'intoxiquer :

Conservez la viande dans la zone froide du frigidaire le plus longtemps possible. La température du frigo devrait être maintenue entre 1 et 4 °C.

Un nettoyage des ustensiles utilisés tels que la planche et les couteaux s'impose pour éliminer les germes.

Veillez à avoir les mains propres lors de la confection des brochettes et n’utilisez pas les mêmes planches et plats pour émincer et disposer des morceaux de viande et des crudités.

Surveillez la température à cœur du porc et de la volaille, tenue d'atteindre 71 et 77 degrés.

Le bœuf, l'agneau et le veau peuvent, quant à eux, être consommés bleus et saignants entre 45 et 52 degrés.

Afin de maîtriser au mieux la cuisson de vos aliments, l'emploi d'une sonde alimentaire instantanée s'avère efficace et pratique.

Prévenir la consommation de substances cancérogènes

Lorsque de la graisse s'écoule sur les braises de votre appareil, des fumées, des gaz toxiques et des substances cancérogènes, nommés hydrocarbures polycycliques sont produits.

Respirés et ingérés en quantité, ils sont hautement nocifs pour notre santé selon l'Organisation Mondiale de la Santé.

Afin de diminuer les risques sanitaires, il est recommandé de modérer la fréquence de ses barbecues à un à deux usages par semaine et uniquement durant l'été. Par ailleurs, soyez attentif au choix de votre combustible et privilégiez un charbon de bois épuré. Les bois traités des cagettes sont à proscrire.

Placez votre grille propre à une distance suffisante des braises, d'environ 10 cm, afin que vos aliments soient le moins possible en contact avec la flamme. Dans le but de les préserver au maximum, vous pouvez également recouvrir vos viandes et poissons de marinade. En outre, cela les attendrira et leur donnera beaucoup de goût.

Une cuisson lente préservera davantage la qualité de vos produits. Si vous constatez quand même la présence de parties noircies, parez-les avant la dégustation.

Un nettoyage précautionneux

Pour empêcher les coulures de graisse, un récurage approfondi de la plaque ainsi que de la cuve du barbecue devra être effectué au début et à la fin de la saison afin d'enlever d'éventuelles traces de rouille et la poussière.



De plus, après chaque utilisation, un nettoyage soigneux avec les outils adaptés sera nécessaire pour éliminer la graisse. Après avoir amolli les résidus encrassant votre grille dans de l'eau chaude mélangée à du liquide vaisselle, vous pourrez la racler soit avec une brosse spéciale en acier, soit avec du papier journal ou de l'aluminium et la frotter avec une éponge.



Un produit spécial contre la rouille devra être appliqué puis rincé. Une fois refroidies, les cendres devront être jetées et la cuve lavée avec du savon et essuyée à l'aide d'un chiffon.