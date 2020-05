Début des travaux sur la rue Saint-Charles-Borromée Nord le 25 mai

Alors que le gouvernement autorise la reprise des travaux d’infrastructures, la Ville de Joliette confirme qu’elle devance la tenue des travaux de réfection de la rue Saint-Charles-Borromée Nord, entre le boulevard Manseau et la voie ferrée, à la hauteur de la rue Richard. Ces derniers commenceront le 25 mai.

Si l’échéancier initial prévoyait le début du chantier après la fin des classes et la Fête nationale à la fin juin, la Ville juge opportun de devancer les travaux dans le contexte actuel.

« La situation est délicate et oblige l’application de mesures sanitaires importantes, a précisé Alain Beaudry, maire de Joliette. Mais c’est en plein le bon moment pour avancer des travaux sur une artère importante de notre territoire. Je pense qu’en faisant ainsi, dans des conditions strictes et sécuritaires, nous assumons aussi notre responsabilité de soutenir la relance de l’économie locale ».

Suivant l’appel d’offres lancé au printemps dernier, la Ville de Joliette confirme l’octroi du mandat à Généreux Construction. L’échéancier déposé par l’entrepreneur présente une réalisation des travaux par phases, du 25 mai jusqu’au début novembre.

Pourquoi des travaux à cet endroit?

Le réseau souterrain actuellement en place sur la rue Saint-Charles-Borromée Nord date de 1903. Des travaux de remplacement des réseaux d’aqueduc et d’égouts combinés par de nouvelles conduites d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire sont donc nécessaires et inévitables.

Les travaux permettront également de revoir et aménager les bordures et trottoirs touchés dans le périmètre.

Arrêt de la circulation sur le tronçon de la phase concernée

Les travaux seront divisés en quatre phases distinctes :

1. Phase 1 – entre Manseau (exclu) et Fabre (exclue);

2. Phase – entre Fabre (incluse) et Baby (exclue);

3. Phase 3 – intersection Baby;

4. Phase 4 – entre Baby (exclue) et la voie ferrée.

Au fil des semaines, la circulation sera interrompue sur tout le tronçon de la phase concernée seulement. L’entrepreneur maintiendra au maximum les accès piétons en périphérie des clôtures du chantier (par moment, les accès seront interrompus pour exécuter les branchements de service aux bâtiments).

Le chemin de détour et la signalisation varieront d’une phase à l’autre, de manière à proposer l’alternative la plus fluide par le centre-ville.

Pour plus d'informations quant à ces travaux, il est possible de joindre le service des Travaux publics et services techniques au 450 753-8080.