Un numéro de téléphone régional pour accéder au soutien à domicile

À compter d’aujourd’hui, les guichets d’accès au soutien à domicile du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière se régionalisent afin d’améliorer la coordination de leurs services et de faciliter l’accès à un plus grand nombre de personnes vulnérables qui ont possiblement besoin de services.

Ainsi, les anciens numéros sont remplacés par un seul et même numéro de téléphone sans frais pour tout le territoire de Lanaudière. Il suffit de composer le 450 757-2572 (450 757-CLSC) ou le 1 866 757-2572 pour obtenir de l’information sur l’accès aux services de soutien à domicile pour les personnes en perte d’autonomie.

Il est à noter que les usagers qui ont un suivi en cours au soutien à domicile doivent continuer de se référer à leur intervenant pivot pour toute demande en lien avec la modification ou l’ajout de services.