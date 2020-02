Après avoir laissé votre extérieur à l’abandon pendant l’hiver, vous avez certainement envie d’en prendre soin quand les beaux sont de retour. Lorsque le temps s’améliore, vous pouvez enfin envisager quelques travaux et aménagements dehors. Si vous êtes en quête d’inspiration, nous vous suggérons ces 4 idées de jardin design à mettre en place dès le printemps :

1.Une pelouse de forme originale

Au lieu de vous contenter d’une pelouse classique, pourquoi ne pas opter pour une forme plus originale ? L’idée est de délimiter les contours de votre gazon avec des rondins de bois, des pierres, des graviers ou encore des dalles.

De cette façon, vous pourrez modeler la forme de votre pelouse comme vous le souhaitez. Carré, rond ou formes plus excentriques : laissez libre cours à votre créativité !

2.Associez plusieurs variétés de fleurs

Que serait un jardin sans fleurs ? Dès le printemps, plantez plusieurs variétés de fleurs assorties, pour créer un ensemble harmonieux et esthétique. Jouez sur les formes et les couleurs, tout en veillant à ce que les fleurs soient compatibles entre elles. Si le climat de votre région le permet, osez même les plantes exotiques !

Ajoutez également des plantes vertes (comme des arbustes), qui apporteront une touche plus neutre, mais tout aussi élégante à votre composition.

3.Choisissez des pierres assorties au design de votre jardin

En complément, introduire une touche de pierre naturelle va vraiment sublimer votre jardin. Sélectionnez des pierres assorties à votre design, aussi bien pour le dallage de votre terrasse que pour les chemins à travers votre jardin et les éléments de décoration en pierre.

En outre, vous pouvez choisir des pierres naturelles de style brut ou plus travaillé, en fonction du rendu souhaité. L’élégance est dans les détails.

4.Pensez à la saisonnalité des plantes

Pour finir, si vous voulez profiter d’un beau jardin toute l’année, pensez aussi à la saisonnalité de vos plantes. En d’autres termes, veillez à planter des végétaux qui supporteront toutes les météos et périodes de l’année.

Vous pouvez par exemple planter des fleurs qui fleurissent au printemps et en été, et d’autres plantes qui subsistent aussi en automne et en hiver. Ainsi, votre jardin ne sera jamais dénudé, quelle que soit la saison !

Conclusion

Grâce à ces idées, votre jardin aura bientôt un design époustouflant !