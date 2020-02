Gala des ambassadeurs de la persévérance : 27 jeunes honorés

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS), les milieux scolaire et communautaire des MRC de L’Assomption et Les Moulins ont célébré les efforts des jeunes de leur territoire dans le cadre des galas des ambassadeurs de la persévérance qui ont eu lieu les 17 et 18 février derniers.

Les parents, les intervenants, les directions d’école et les enseignants ont profité de ces événements spéciaux pour exposer tout le travail et la persévérance déployés par chacun des élèves et les encourager à poursuivre sur cette voie.

« Ces jeunes qui font face à des défis personnels ou pédagogiques ont pris les grands moyens pour les relever. C’était touchant de voir tous les gens qui sont derrière eux et qui les soutiennent. Sans contredit, c’est l’addition des gestes posés à leur égard qui fait une différence dans leur parcours », a mentionné une représentante du Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE).

Voici les noms des jeunes ambassadeurs honorés dans la MRC de L’Assomption :

Jade Bélisle, centre de formation professionnel des Riverains (secteur Programme intégré secondaire-collégial);

Ariane Éthier, carrefour jeunesse-emploi de L’Assomption

Mireille Cloutier, centre de formation professionnel des Riverains (secteur Diplôme d’études professionnelles);

Mathieu Harvey, centre la Croisée,

Maxime Complaisance-Paquet, École secondaire Jean-Claude-Crevier;

Ayoub Jabbari, École secondaire Félix-Leclerc;

Émile Daigle, École secondaire l’Envolée;

Juliette Naudi, École secondaire l’Horizon;

Radwan Damdami, École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur;

Maude Rivest, École secondaire Paul-Arseneau;

Julien Franche Desnoyers, Cégep de Lanaudière à L’Assomption;

Vincent Thiboutot, Collège de L’Assomption;

Léanne Desrosiers, École secondaire de l’Amitié;

Kassandra Verville Marchand, Prix communautaire.

Voici les noms des jeunes ambassadeurs honorés dans la MRC Les Moulins :

Danny Beaulac Daoust, Carrefour jeunesse-emploi des Moulins;

Thomas Lutes, École secondaire l’Impact;

Camille Brunet-Mainville, École secondaire des Trois-Saisons;

Sandrine Matte, Centre de formation professionnelle des Moulins;

Mégane Chartier, Prix communautaire;

Élizabeth Poupier, École secondaire Des Rives;

Samuel Fournier, Centre l’Avenir;

Anis Sait, École secondaire Le Prélude;

Julien Généreux, École secondaire de l’Odyssée;

Nicolas Tousignant, Collège Saint-Sacrement;

Mathieu Genest, École secondaire Armand-Corbeil

Kamille Tremblay, Cégep de Lanaudière à Terrebonne

Andréanne Larivée, École secondaire du Coteau.

Rappelons que ces galas ont été organisés dans le cadre de la 12 e édition des JPS, dont le thème est Nos gestes, un + pour leur réussite. Jusqu’au 21 février 2020, toute la population est invitée à poser un geste concret pour appuyer les jeunes et adultes en formation dans leurs efforts vers la réussite. Le principe est simple : chaque geste compte et a un impact positif sur leur parcours scolaire.