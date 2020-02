Le Festi-Glace de la MRC de Joliette toujours aussi populaire

C'est sur une belle note que s'est terminée la 38e édition du Festi-Glace de la MRC de Joliette, le 16 février dernier. L’organisation évalue à 60 000 personnes, soit approximativement le même nombre que l’an dernier, les festivaliers qui se sont déplacés pour profiter gratuitement des installations, de l’animation et de la patinoire de la rivière L’Assomption.

Le temps doux et la présence du porte-parole Dominique Ducharme ont attiré les foules pour la dernière journée, le 17 février. La patinoire était à sa pleine capacité et les aires de jeux à la place centrale Tim Hortons et à la Zone Lou-Tec (Champs-Élysées) étaient très occupées. L’entraîneur adjoint des Canadiens de Montréal s’est prêté au jeu du lancer de la hache lors d’une compétition amicale, en plus de chausser ses patins pour accompagner les joueurs sur la patinoire aux Champs-Élysées.

« Cet événement est le fruit d’un beau travail d’équipe entre les 10 villes et municipalités de la MRC, les partenaires et le conseil d’administration du Festi-Glace. Nous sommes fiers de l’achalandage de cette année. Les gens d’ici étaient au rendez-vous, mais nous avons aussi vu plusieurs touristes et amateurs de plein air qui avaient fait le chemin de Montréal pour venir nous voir », a souligné Amélie Arbour, présidente du Festi-Glace de la MRC de Joliette.

Bien que le Festi-Glace soit terminé, la patinoire de la rivière L’Assomption reste ouverte jusqu’à ce que la météo ne coopère plus, ou au plus tard le 8 mars prochain. Les conditions de la glace sont mises à jour quotidiennement.