4 revêtements de sol très tendance en 2020

Les matériaux écologiques sont à l’honneur, des plus classiques aux plus surprenants : cuir, liège, mais aussi toujours le bois pour sa noblesse. Voici donc de bonnes occasions de changer votre sol s’il est démodé ou usé.

1)Le cuir, la nouvelle tendance pour 2020

Le cuir se réinvente pour offrir aux intérieurs un look élégant et raffiné. Vernis pour résister aux pas et être facile à nettoyer, il est parfait pour des chambres où il sera apprécié pour sa douceur au toucher. Naturel, durable, il peut se monter de deux manières différentes : sous forme de lattes à clipser ou de dalles à coller. Préférez dans ce cas une colle au latex, bien plus saine pour l’air intérieur. Le revêtement en cuir se décline en de nombreux coloris, le noir reste cependant très design.

2)Le bois, un style cosy toujours apprécié

Le bois est un matériau apaisant et confortable. Il réchauffe les pièces. La tendance en 2020 est l’esprit scandinave : on le blanchit pour l’éclaircir et miser sur un effet un peu suranné. Écologique puisque renouvelable, durable, le bois franc a bien d’autres atouts : il n’accumule pas la poussière donc il n’expose pas aux risques d’allergies. Facile d’entretien, un coup de balai suffit pour le nettoyer. En revanche, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour installer un plancher de bois franc. Il faut lui ménager de la place pour respirer.

3)Le liège pour une ambiance wild

Le liège est un matériau écologique très original en décoration. Il propose de nombreuses teintes naturelles et des effets très différents (craquelé, moucheté, strié…). De plus, c’est un isolant parfait pour le sol, pas d’effet de froid pieds nus comme sur le carrelage. Au contraire, son contact est très doux. Côté entretien, un coup de serpillère et c’est fini ! Il résiste à l’humidité et ne prend pas la poussière. Il faut tout de même protéger le liège avec de la cire ou de l’huile dure, mais c’est tout. La pose par collage des dalles est facile.

4)Les matériaux mélangés

Les sols deviennent plus créatifs cette année, on a le droit de laisser libre cours à son imagination en mélangeant le bois et les carreaux de ciment par exemple. C’est très tendance pour délimiter une pièce sans avoir à poser une cloison, mais on ne s’arrête pas forcément de manière rectiligne !