Patinoire réfrigérée : la nouvelle attraction charloise a ouvert au parc Casavant-Desrochers!

Les amateurs de patin peuvent commencer à affûter leurs lames pour le temps des Fêtes! La Ville l'a annoncé: la nouvelle patinoire réfrigérée, située au parc Casavant-Desrochers, est prête à accueillir ses premiers patineurs.

Reconnue comme la nouvelle attraction charloise avec son nouveau look et son nouveau chalet de parc, la patinoire maintenant réfrigérée permettra de prolonger la saison des sports de glace chez nous! Moins soumise aux humeurs de la météo, la patinoire sera accessible jusqu’au mois de mars, en plus d’offrir une surface multiusage en dehors de la saison froide.

« Cette infrastructure améliorée est l’un des projets de sport et de loisir les plus importants depuis longtemps et la réponse des citoyens est emballante depuis les touts débuts de ce projet qui s’inscrit d’ailleurs comme étant le premier jalon de la grande revitalisation du parc Casavant-Desrochers », rappelle le maire, Robert Bibeau.

Selon l’horaire établi par le Service des loisirs, il est possible d’y jouer au hockey ainsi que d’y patiner librement lorsqu’il n’y a pas de réservation pour les écoles. En effet, pendant les heures de classe, la glace est prioritairement réservée aux groupes scolaires des écoles primaires de proximité, soit Lorenzo-Gauthier, Joliette Elementary school et du Préambule.

Vocation d’accès au sport pour tous

En respect de sa vocation libre pour tous, il n’est pas possible de formuler une demande de réservation de plages horaires pour la tenue d’activités sportives de groupe. « Le conseil municipal a su mesurer les fortes attentes vis-à-vis cette installation sportive de proximité, afin que celle-ci soit familiale et en libre accès pour tous. Nous prenons donc en compte cette nécessité pour les Charloises et les Charlois ; la patinoire ouvre donc ses portes à tous ceux qui veulent bouger et qui ont à cœur d’inclure gratuitement et sans complication les notions d’activités physiques et de saines habitudes de vie », a conclu le maire Robert Bibeau.

Les horaires