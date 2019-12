Première Fête de Noël à Saint-Félix-de-Valois: une tradition est lancée!

L’émerveillement était au rendez-vous le vendredi 13 décembre dernier à Saint-Félix-de-Valois. Le traditionnel dépouillement d’arbre de Noël s’était métamorphosé en Fête de Noël lumineuse au cœur du village sur le parvis de l’église.

« C’est une grande réussite, lance d’emblée Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Avec l’inspiration de l’ambiance de Noël des villages de Nouvelle-Angleterre, on a voulu mettre en valeur notre belle église et rassembler la communauté! » Les festivités ont eu lieu en présence de Michel Hubert, attaché politique de Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre du Tourisme.

La soirée a rassemblé quelque 600 citoyens sur le parvis de l’église qui s’était drapé d’un habillage lumineux festif pour l’occasion. La communauté a contribué au succès de l’événement.

1 488$ récoltés pour la Guignolée

Les services de sécurité incendie et des travaux publics pour la mise en place; le club quad Mégaroues pour la sécurité; les élèves de l’école des Moulins avaient spécialement confectionné des décorations en plus de chanter au moment de l’illumination; les cuisines collectives ont cuisiné une soupe réconfortante digne des grands soirs grâce à la contribution d’IGA Rainville; les Chevaliers de Colomb réchauffaient les cœurs avec leur café et leur chocolat chaud; l’Association de soccer confectionnait les grilled-cheese offerts par la Tabagie St-Félix, ainsi que les biscuits offerts par Macdonald; les Scouts Nord Joli s’occupaient de la gestion des tours de calèche de Calèche Rondeau; le club de l’âge d’or les Vive la joie ont animé la danse; tandis que les productions Logico animaient les enfants par des jeux, un spectacle et bien sûr, le passage du père Noël!

Près de 200 enfants ont reçu des cadeaux au cours de la soirée, dont une invitation pour trois personnes aux Super glissades de Saint-Jean-de-Matha, gracieusement offert par le propriétaire, Jonathan Salvas. Le souper et les activités étaient à contribution volontaire et les 1 488 $ amassés seront remis à la Guignolée. L’invitation est lancée pour renouveler ce moment de partage en communauté et de réjouissance.