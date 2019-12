Six écoles travaillent à rendre "leur" planète plus verte

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL), le service d’animation à la vie spirituelle du bassin Barthélemy-Joliette et la JEC-Lanaudière ont annoncé le projet "Je prends soin de ma planète". Cette initiative rassemble des élèves de 3e cycle de cinq écoles primaires et de l’école secondaire Barthélemy-Joliette (ESBJ).

En novembre, durant une journée pédagogique, un camp environnemental lançait le début des

activités. Plus de trente participants se sont réunis à l’ESBJ. Tous provenaient des établissements d’enseignement de Sainte-Marie-Salomé, à Saint-Marie-Salomé; Marie-Charlotte à Joliette; Notre-Dame, à Saint-Alexis; Sacré-Cœur-de-Jésus, à Crabtree; La Passerelle à Saint-Paul et Barthélemy-Joliette à Joliette.

Les jeunes ont eu l’occasion de visiter EBI Environnement – Centre de tri et de participer à un atelier sur la justice climatique. Celui-ci était animé par Jessica Lambert Massicotte, du Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL), qui était assistée par Laura Vergara, du Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CREDIL).

Une mise en commun d'initiatives jusqu'au 31 mars 2020

Du 1er novembre au 31 mars 2020, ces leaders de demain mettront à profit leurs connaissances et créeront des initiatives afin de protéger l’environnement dans leurs écoles respectives. Pour y arriver, ils travailleront dans le cadre d’un comité environnemental, supervisé par :

o Angela Bedoya, chargée de projets en éducation relative à l’environnement au CREL;

o Ernesto Castro, animateur vie spirituelle et engagement communautaire (AVSEC);

o Frédéric Moisan, responsable JEC Laurentides, Lanaudière et Montréal.

À la fin du projet, les élèves se reverront à l’ESBJ, dans le cadre du Salon des initiatives environnementales. À cette occasion, ils présenteront aux autres ce qu’ils auront été en mesure d’accomplir au cours de l’année scolaire. Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière de l’Institut Barthélemy-Joliette.