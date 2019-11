Les candidatures pour le gala de l’action bénévole sont ouvertes

La période de mise en candidature pour le prochain Gala de l’action bénévole de la Ville de Joliette est maintenant ouverte.

En guise de reconnaissance, la Ville de Joliette récompensera cinq bénévoles pour l’énergie qu’ils accordent à l’amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyens, et ce, selon les catégories suivantes:

- Jeune bénévole

- Aîné en mouvement

- Développement social

- Développement culturel

- Développement sportif et de plein air

Candidature avant le 7 février 2020

Les intéressés peuvent poser une candidature avant le 7 février à 16 h 30 en remplissant le formulaire prévu à cet effet, disponible en ligne et à l’hôtel de ville de Joliette. Les bénévoles concernés par une mise en candidature doivent œuvrer pour un organisme à but non lucratif dont les actions se déroulent à Joliette. La candidature doit être déposée par un membre de ce même organisme.

Les lauréats seront dévoilés à l’occasion du Gala de l’action bénévole qui se déroulera en avril prochain. Ces derniers seront déterminés par un comité de sélection, selon les critères suivants: engagement social, leadership et détermination, innovation et impact. Pour plus de détails, consulter le document d’information disponible en ligne ou contacter le 450 753-8050.