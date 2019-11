La CCGJ couronnée Chambre de Commerce de l’année

Ce soir avait lieu au Château Frontenac, le Gala des chambres, l’événement annuel de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec (FCCQ).

Les administrateurs et les employés de la Chambre de Commerce du Grand Joliette sont montés à deux reprises sur scène afin de recevoir les honneurs dans la catégorie Recrutement mais également pour le prestigieux prix de la Chambre de commerce de l’année, présenté par le Régime d’assurance collective des chambres de commerce.

Il s’agit d’une distinction honorifique qui vient couronner les efforts de la CCGJ dans sa volonté de faire rayonner le Grand Joliette et ses entrepreneurs et qui confirme le dynamisme de la CCGJ.

En lice aux côtés des Chambres de commerce de Québec et du Haut-Richelieu

«Il n’y a pas de mots pour décrire notre enthousiasme ce soir», mentionnait la directrice générale, Jade Poitras Bessette. «C’est grâce à nos membres, au travail de notre conseil d’administration, de nos employés et de nos partenaires que nous pouvons célébrer!»

Visiblement fier, Pierre-Luc Bellerose, président de la CCGJ a tenu à souligner le professionnalisme des partenaires derrière la campagne «Ensemble, faisons chambre commune». «Nous tenons à remercier la Caisse Desjardins de Joliette et du nord de Lanaudière, mais également Pascal Babin, Tomohawk communication et Synop6, qui sont les créateurs de notre nouvelle image de marque! Elle démontre le dynamisme de la chambre, qui n’a d’égal que celui des entrepreneurs du Grand Joliette.»

La CCGJ était en nomination dans cette catégorie avec la Chambre de commerce et d’industries de Québec et la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu. Nous tenons à féliciter les finalistes qui contribuent chacune à leur façon, à développer l’économie du Québec.

Lors du son allocution pour la Chambre de commerce de l’année, Jade Poitras Bessette, directrice générale a invité invitant l’ensemble des chambres du Québec, à faire chambre commune pour l’économie du Québec.