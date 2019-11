L’Alliance des chambres de commerce de Lanaudière reçoit le ministre des Finances du Québec

Ce vendredi 15 novembre, l’Alliance des chambres de commerce de Lanaudière (ACCL), accueillera le Ministre des finances du Québec, Éric Girard, dans le cadre d’un dîner conférence sur les Finances publiques du Québec.

Eric Girard est natif de Sept-Îles et a grandi à Québec, puis étudié à Montréal. Il était le trésorier de la Banque Nationale depuis novembre 2011. Il possède plus de 25 années d’expérience dans le domaine de l’investissement et des marchés financiers.

Il s’est impliqué au sein de la communauté en siégeant au conseil d’administration de la Fondation du CHU Sainte‐Justine. Il a également siégé au conseil d’administration du CIRANO et au conseil d’établissement de l’Académie Saint-Clément, en plus d’être impliqué dans la collectivité comme entraîneur de hockey et de baseball. Eric Girard détient un Bachelor Joint Honours in Economics and Finance (baccalauréat intégré en économie et en finance) de l’Université McGill ainsi qu’une

maîtrise en économie de l’Université du Québec à Montréal.

Dîner offert à tous les entrepreneurs de Lanaudière et aux membres des chambres de commerce de l'ACCL

« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir M. Girard et d’offrir une telle opportunité aux membres de chambres de commerce de l’ACCL. C’est une occasion unique de venir assister à cette présentation et de pouvoir poser des questions liées à nos enjeux régionaux et ce, directement au ministre », explique Jade Poitras Bessette, directrice générale de la Chambre de commerce du Grand Joliette et secrétaire pour l’ACCL.

L’invitation à ce dîner est offerte à tous les membres des chambres de commerce de l’ACCL et à tous les entrepreneurs de la région de Lanaudière. L’événement aura lieu à l’Hôtel Château Joliette au coût de 40 $ pour les membres et 50 $ pour les non-membres. Les participants doivent réserver leurs places en écrivant à Caroline Latendresse à [email protected] ou en téléphonant au 450 759-6363, poste 504. Les billets forfaitaires de la Chambre de Commerce du Grand Joliette ne sont pas valides pour cet événement hors-série.