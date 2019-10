Sécurité routière: une vidéo de sensibilisation dévoilée par la MRC de Joliette

La MRC de Joliette, en partenariat avec la Sûreté du Québec, a dévoilé sa vidéo promotionnelle sur la Semaine de la sécurité de la MRC de Joliette. Cette vidéo veut sensibiliser les gens au respect des traverses piétonnières.

La vidéo sera diffusée, entre autres, sur le Web et les médias sociaux. Le comité organisateur de l’événement souhaite aussi avoir la collaboration des écoles de son territoire pour transmettre la vidéo aux parents de tous les élèves.

Il est possible de retrouver la vidéo sur le site Internet de la MRC. La thématique des traverses piétonnières a été de nouveau retenue cette année pour cette Semaine de la sécurité, comme ça avait été le cas en 2018. « Considérant les bons résultats que nous avions eus l’année dernière et le fait qu’il y a encore beaucoup de conducteurs et de conductrices qui ne respectent pas le Code de la sécurité routière à l’approche d’une traverse, le comité a décidé de répéter le message cette année», a expliqué Jean Brousseau, conseiller municipal de Crabtree et président du comité organisateur.

Interception des automobilistes

L’intervention de cette année a été un véritable succès. Dans chacune des villes et municipalités de son territoire, la MRC et la Sûreté du Québec, en collaboration avec les administrations et les conseils municipaux, tenaient une période d’intervention, d’environ 2 h dans la rue aux abords d’une traverse piétonnière souvent problématique.

Les automobilistes étaient interceptés et interpellés par des élus, des agents de police et des employés municipaux pour leur rappeler les consignes de sécurité et le Code de la sécurité routière à l’approche d’une traverse pour piéton. L’intervention était bonifiée par la présence de deux animateurs : un brigadier loufoque et un « super-piéton » tout droit sorti de son panneau indicateur. « Les automobilistes souriaient et riaient de voir le super-piéton passer. Ça détendait l’atmosphère et ça nous permettait de mieux faire passer notre message » a souligné Jean Brousseau.

« Nous espérons que la vidéo qui circulera dans les prochains jours nous permettra de rejoindre

encore plus de personnes et, surtout, qu’elle saura faire saisir l’importance du message », a souhaité Alain Bellemare, préfet de la MRC.