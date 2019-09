Supportez la Sinfonia de Lanaudière en octobre prochain

La Sinfonia de Lanaudière présente le 12e Grand Souper-Concert bénéfice au Club de Golf Montcalm de Saint-Liguori le 18 octobre prochain à 17h30.

Le 12e souper-bénéfice est un événement incontournable de la saison de La Sinfonia de Lanaudière. Moment privilégié de rencontre avec les partenaires, c’est l’occasion idéale de témoigner son support à l’orchestre de la région. Grand souper, concert intime et ambiance de célébrations font partie du succès de cette formule depuis plus de 11 ans. Sous la présidence d’honneur de Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire du ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, le souper-concert est un moment fort de la saison musique de l'orchestre. Il permet d’amasser des fonds essentiels à sa pérennité.

Sous la baguette de Maestro Stéphane Laforest, les musiciens de La Sinfonia de Lanaudière offriront une prestation musicale relevée en compagnie des quatre magnifiques voix du groupe Tocadéo. Pour célébrer la belle musique, un excellent repas, conçu spécialement pour l’occasion, avec des produits locaux sera servi aux convives, le tout, dans une atmosphère des plus conviviale. L’événement aura lieu le vendredi 18 octobre 2019 à 17h30, au Club de golf Montcalm situé au 1800 chemin Nadeau à St-Liguori.

Billet : 145 $ / pers. Table : 1 160 $ (8 personnes par table) Pour réserver des billets: 450 589-5621 #11011. Un reçu aux fins d’impôt de 85$ par billet peut être délivré aux intéressés.

Pour toutes informations sur le Souper-Concert, visitez le www.sinfonia-lanaudiere.org/appuyez- lorchestre/evenement-benefice/.