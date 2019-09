Grève mondiale pour le climat ce 27 septembre : Québec solidaire milite à travers sa campagne "Ultimatum 2020"

En réponse à l’appel à la grève générale et mondiale pour le climat le 27 septembre, les militants et militantes de Québec solidaire des circonscriptions lanaudoises se sont mobilisé en grand nombre afin d’organiser un contingent solidaire régional qui se joindra à la foule à Joliette pour cette journée historique.

Dès 11h, les militants solidaires circuleront à travers la foule réunie au parc Louis-Querbes (140, rue Saint-Viateur, Joliette J6E 2V5) pour recueillir des appuis à la campagne Ultimatum 2020. Cette journée de grève permettra de montrer l’importante opposition aux politiques gouvernementales actuelles et de rappeler aux différents paliers étatiques que leurs « mesurettes » déconnectées les unes des autres ne sont plus suffisantes pour résoudre la plus grande crise de notre siècle.

Dans la région de Lanaudière, les députés caquistes sont pratiquement muets sur la question environnementale. Québec solidaire Lanaudière souhaite donc rassembler le plus de gens possible derrière sa campagne Ultimatum 2020 pour mettre de plus en plus de pression sur le gouvernement de François Legault.

Dans les prochains mois, les équipes Ultimatum 2020 de Lanaudière useront de créativité pour attirer l’attention de leurs élus et ainsi les forcer à poser des gestes ambitieux pour résoudre la crise climatique. La présence de Québec solidaire à Joliette vise également à tisser des liens de solidarité avec les citoyens et les associations environnementales comme le Comité environnement étudiant de Joliette et le Mépal, toutes deux organisatrices de la manifestation.

Un objectif: faire tenir leurs promesses aux élus qui les lancent

Amélie Drainville, organisatrice politique pour la campagne Ultimatum 2020 de Québec solidaire dans Lanaudière, rappelle:

« Les gens apprécient le travail que Manon Massé fait à l'Assemblée nationale pour s'opposer aux projets d'un autre siècle comme le gazoduc Trans-Nord au Saguenay-Lac-St-Jean et en Abitibi et le troisième lien entre Québec et Lévis. La crédibilité de QS n'est donc plus à faire sur cet enjeu. Nous circulerons parmi la foule pour recueillir des appuis à notre ultimatum, car le moment venu, nous aurons besoin de tout le soutien populaire pour faire barrage au gouvernement afin de le forcer à agir concrètement et avec cohérence face aux changements climatiques ».



Rappelons que Québec solidaire a lancé un ultimatum au gouvernement en février dernier selon lequel François Legault doit déposer d’ici au 1er octobre 2020 un plan de transition économique crédible qui permettra au Québec d’atteindre les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre soutenues par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Il devra également faire approuver ce plan par un expert indépendant du gouvernement et interdire tout projet d’exploitation ou d’exploration pétrolière ou gazière sur le territoire du Québec. S’il échoue à respecter cet ultimatum, Québec solidaire a affirmé qu'il fera barrage à son gouvernement en usant de tous les moyens à sa disposition pour freiner l’avancement des travaux parlementaires.