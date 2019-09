Vibrez au rythme de la culture cette fin de semaine à Joliette

Les Journées de la culture sont de retour à Joliette du 27 au 29 septembre sous le thème rassembleur de «La rencontre». Soyez de la fête et participez aux diverses activités culturelles présentées gratuitement, ici et là dans la ville.

Arts visuels et littéraires, prestations dansées, tournoi du jeu vidéo Joliette 3000 et ateliers musicaux sont au programme.

Rendez-vous au Musée d’art de Joliette, au centre-ville de Joliette, aux Galeries Joliette et au Cégep régional de Lanaudière à Joliette pour prendre part aux différents ateliers offerts. Consultez l’horaire et la programmation détaillée sur notre site Web, au www.joliette.ca.

Merci à nos nombreux partenaires pour cette expérience culturelle privilégiée : le Musée d’art de Joliette, le centre-ville de Joliette, la Société d’histoire de Joliette, la FADOQ – Région Lanaudière, l’Ensemble traditionnel – La Foulée, Les Petits Pas Jacadiens, Diffusion Hector-Charland, le Chœur du Musée d’art de Joliette, Les Donneurs – Les écrivains dans la ville, l’école de musique Fernand-Lindsay et la Maison et jardins Antoine-Lacombe

Un trio annuel

Initiées et orchestrées par Culture pour tous, les Journées de la culture en sont à leur 13e édition. Ces trois jours d’activités gratuites et ouvertes à tous ont pour but d’améliorer l’accessibilité de la population aux arts et à la culture. Ce mouvement annuel s’organise partout à travers le Québec, selon les villes et organismes participants.