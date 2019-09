Conférence gratuite sur l’aide médicale à mourir et les soins de fin de vie

Les soins de fin de vie et l’accès à l’aide médicale à mourir préoccupent grandement la population et occupent beaucoup de place dans les médias ces jours-ci. C’est pourquoi le Comité des usagers du Nord de Lanaudière accueillera le Dr Georges L’Espérance, président de l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, pour une conférence, le 26 septembre prochain.

C’est dans le cadre de son assemblée générale annuelle que le comité responsable de défendre les droits des usagers du CISSS de Lanaudière, pour les quatre MRC du Nord, permettra aux lanaudois d’entendre un état des lieux.

L’événement, qui sera une belle opportunité pour démystifier les modalités d’accès et pour mieux saisir les défis et l’évolution de la situation au fil du temps, aura lieu le jeudi, 26 septembre 2019, à 13 h, à l’Hôtel Château Joliette. La présentation sera suivie d’une période de questions.

Réservations requises

Après la conférence du Dr L’Espérance, les participants auront l’opportunité d’en apprendre davantage sur le comité des usagers, sur son mandat et sur les actions déployées au cours de la dernière année afin de défendre les droits des usagers et de contribuer à l’amélioration des soins et des services.

Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver par téléphone au

450 759-8222, # 2557 ou par courriel via [email protected].