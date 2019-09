La population de Lanaudière est invitée à participer à la 5e édition de la Journée régionale des proches aidants de Lanaudière. « Venez vous ressourcer, vous informer, trouver des solutions et exprimer vos besoins » : voilà le thème de cette journée. L'activité se déroulera le 19 octobre prochain, de 9 h 30 à 16 h 00, au Centre Laurent-Venne de Repentigny.

La journée débutera par une conférencière très appréciée du public, Marcia Pilote. Vous aurez le bonheur de vivre avec elle un moment où le rire, l’émotion et l’authenticité seront au cœur de cette rencontre qui sera sans aucun doute très ressourçante pour les participants.

Des kiosques d’information variés seront au rendez-vous. Les proches aidants pourront parler directement avec des gestionnaires et intervenants des milieux municipaux, communautaires et gouvernementaux. Ils seront disponibles pour répondre à vos questions et préoccupations, et notamment vous informer sur les services aux proches aidants, les crédits d’impôts, les régimes de protections et autres services gouvernementaux.

Les participants seront invités à échanger avec d’autres proches aidants, en toute confiance, lors d’ateliers portant sur la proche aidance, animés par des intervenants du milieu communautaire et de la santé.

Enfin, les proches aidants auront l’occasion d’exprimer leurs besoins et attentes sur les services lors de groupes de discussions et à la plénière. La fin de la journée sera l’occasion de faire le point sur l’état de la situation au niveau régional et provincial sur les enjeux reliés aux proches aidants.

De plus, les participants pourront partager un bon repas avec d’autres proches aidants qui vivent des situations similaires! Ce sera l’occasion d’échanger des solutions et développer des liens d’entraide…. Et pourquoi ne pas créer de nouvelles amitiés!

Inscription et horaire

L’inscription est obligatoire avant le 5 octobre en téléphonant au 450 657-0514.

Le coût est de 15 $, ce qui inclut repas et collations.

Notez que du répit/gardiennage et un service de co-voiturage seront offerts gratuitement aux proches aidants souhaitant participer à l’événement.