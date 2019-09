Saint-Félix-de-Valois vire au communautaire!

C’était soir de grande première, le jeudi 5 septembre, au centre Pierre-Dalcourt lors de la rentrée félicienne. Plusieurs activités axées sur la communauté étaient au programme de la soirée.

« Ce soir, on dévoile notre politique de reconnaissance et de soutien à la communauté, on offre une visibilité à nos organismes avec une foire publique et on prend le pouls de la communauté pour la mise à jour de la politique familiale », a annoncé Mme Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

Politique reconnaissance et de soutien à la communauté

« C’est une politique majeure pour soutenir et valoriser nos organismes, a ajouté la mairesse. Il y a aussi beaucoup pour les familles et la pratique des loisirs. »

Les mots d’ordre du comité communications, loisirs et culture chargé de la mise en place de la politique étaient accessibilité, efficacité, équité et attractivité. Concrètement, elle contient un programme de soutien financier pour les organismes, un programme de soutien à l’inscription à des activités de loisirs (20 % jusqu’à 225 $), un rabais de 50 % pour les nouveaux résidents lors de leur première inscription à la programmation municipale, un programme pour soutenir la pratique des loisirs auprès des familles à faibles revenus ainsi qu’un programme de soutien aux compétitions.

« Le budget passe donc de près de 10 000 $ à plus de 16 000 $ pour stimuler la vitalité communautaire et la pratique de loisirs sportifs et culturels », s’est enthousiasmé Mme Boisjoly.

Une rencontre d’information publique aura lieu, le lundi 16 septembre prochain à 19 h à la salle du conseil de la mairie, afin de répondre aux questions relatives à la nouvelle politique et ses programmes de soutien. Le contenu et le détail des programmes se trouvent déjà sur le site Internet de la Municipalité dans l’onglet Politiques.

Foire des organismes

Lancée à la suite du mot de bienvenue, le dévoilement de la politique et un plaidoyer sur l’importance de la vie communautaire par la députée de Berthier-Maskinongé, Ruth Ellen Brosseau, la foire des organismes a accueilli plus d’une centaine de citoyens et de bénévoles impliqués. En tout, 18 organismes ont répondu à l’appel. Leur satisfaction était palpable, autant de faire découvrir les activités de leur organisme, de rencontrer les autres organismes et d’en découvrir les activités et services offerts, que de discuter de projets communs.