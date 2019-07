Denis Laporte et André Hénault s'unissent pour combattre la maladie de parkinson

Parkinson Québec est fier de lancer la première édition du Parcours Parkinson dans la région de Joliette! Les Lanaudois de la région se donneront rendez-vous au parc Denis-Laporte à Crabtree, le 15 septembre prochain, pour marcher et amasser des dons pour les personnes touchées par la maladie.

Le Parcours Parkinson est la collecte de fonds la plus importante pour le Parkinson au Québec. En 2019, le défi provincial est de 8 000 km d’espoir et 200 000 $ ! Notre objectif pour la première année est de 5000 $. Les sommes amassées permettront de financer des activités et services aux personnes touchées afin de les aider à développer leur pouvoir d’agir face à la maladie.

Deux porte-paroles impliqués pour la cause

À la présidence d’honneur de cet évènement, nous avons l’honneur de bénéficier de la collaboration exceptionnelle de deux personnalités importantes de la région, soit M. Denis Laporte, maire de la municipalité de Crabtree, de 1994 à 2017, et M. André Hénault, maire de la municipalité de Saint-Charles-Borromée, de 1988 à 2017.

Ils sont tous deux atteints de cette maladie et désirent contribuer à leur manière à faire connaître la maladie, à sensibiliser le grand public, mais aussi afin d’amasser des fonds pour financer les services aux personnes vivant avec la maladie de Parkinson et leurs proches particulièrement ceux de la région de Lanaudière.

Faites partie du mouvement dans la région de Joliette

Lors de l'événement, deux activités seront proposées, soit une marche de 1 ou de 3 km, ou une course de 1, de 3 ou de 5 km.



Voici l'horaire de la journée plus en détail :

12 h 30 : Inscription, remise des dons, animation

13 h 15 : Rassemblement, discours, consignes

13 h 30 : Échauffement, déroulement des parcours, collation

15 h 00 : Tirages, dévoilement des résultats

Pour participer et pour avoir plus d’informations, visitez le site Web parcoursparkinson.ca. Chaque don de plus de 20 $ est éligible à un reçu d’impôt.

Collaborateurs

Les organisateurs tiennent à souligner l’excellente collaboration de la municipalité de Crabtree et de son maire actuel Mario Lasalle et l’implication exceptionnelle de Pierre-Luc Théroux, propriétaire de Production PL, qui a accepté de faire l’animation de cet évènement.

Parkinson Québec est la référence pour la communauté Parkinson et les professionnels de la santé, ainsi que le porte-parole provincial des 25 000 Québécois vivant avec la maladie de Parkinson et leurs proches. Il favorise le pouvoir d’agir et représente la communauté Parkinson afin de défendre ses droits et intérêts. Il contribue également à la recherche sur la maladie de Parkinson.