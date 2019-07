Pourquoi acheter un véhicule commercial d’occasion?

Lorsque vous faites le choix de devenir travailleur indépendant, vous savez que de nouvelles dépenses feront leur apparition. Parmi celles-ci pourrait se trouver l’achat d’un véhicule commercial. Faire l’achat d’une nouvelle voiture est toujours une dépense à laquelle il est important de bien réfléchir. Un gros montant est en jeu et vous tergiversez toujours entre posséder un véhicule neuf ou un véhicule d’occasion. Les points suivants pourront probablement vous aider à prendre votre décision en toute connaissance de cause, pour votre bonheur et celui de votre entreprise.

La perte de valeur

Nous savons tous qu’un véhicule neuf déprécie beaucoup (perte de valeur de près de 20%) au cours des premiers mois où nous sommes propriétaires. À moins d’acheter une voiture exotique rare, aucune voiture neuve ne gagnera en valeur pendant que nous sommes propriétaires. En contrepartie, une voiture d’occasion a déjà vu sa valeur déprécier. Ainsi, nous l’achetons à sa réelle valeur, et la dépréciation sera en lien avec l’utilisation que nous ferons du véhicule, qu’il soit un véhicule voué à une utilisation personnelle ou commerciale.

Le coût à l’achat

Il y a des voitures d’occasion pour tous les budgets, mais ce qui est certain est qu’une voiture usagée sera plus abordable qu’un modèle à équipement similaire ou caractéristiques équivalentes sur le marché des véhicules neufs. En démarrant votre entreprise, vous aurez déjà bon nombre de dépenses, il n’est pas nécessaire d’investir plus que nécessaire pour votre véhicule commercial.

Financement du véhicule

Si vous n’avez pas toujours eu la meilleure cote de crédit du monde, il est possible que faire l’achat d’un véhicule usagé soit avantageux pour vous. La plupart des concessionnaires de véhicules d’occasions donnent plusieurs chances au crédit, vous permettant ainsi d’acquérir une voiture qui vous plaît, à moindre prix.

Des voitures testées et approuvées

Faire l’achat d’un véhicule commercial d’occasion chez un concessionnaire n’est pas la même chose que d’en faire l’achat chez un particulier. Dans le premier cas, la voiture aura été inspectée et remise en ordre. De plus, chaque composante de la voiture aura été inspectée vigoureusement afin de s’assurer que vous ne vous retrouviez pas avec un citron. Ces véhicules testés portent fièrement l’étiquette de véhicule certifié. Surveillez-les de près!

Véhicule d’occasion pour usage personnel ET commercial

L’avantage d’utiliser votre véhicule comme véhicule commercial lorsque vous êtes un travailleur autonome est que vous pouvez déduire de vos impôts (seulement la partie en lien avec votre emploi) la portion des coûts associés à votre automobile. Il peut s’agir de l’entretien, l’essence, le remplacement des pièces, les primes d’assurance et même la dépréciation annuelle puisque ce sont toutes des dépenses liées à l’utilisation professionnelle de votre véhicule. Vous pourriez même avoir droit à certaines déductions pour amortissements. Vous pourriez même être éligible à recevoir 15 % du coût d’achat et 30 % du solde restant chaque année suivante. Cette déduction est cependant limitée aux véhicules détaillés à 30 000 $ et moins… idéale pour ceux qui se procurent un véhicule d’occasion!