Un monde de tradition et King Melrose à Saint-Félix

Les festivités de la Fête Nationale à Saint-Félix-de-Valois se déroulement aujourd'hui au parc Pierre-Dalcourt. Sous la thématique « Un monde de tradition », la journée débute à 15h avec animations et activités familiales pour se clôturer dans l’apothéose des feux d’artifice et de la prestation de King Melrose.

« La programmation est vraiment orientée pour offrir des moments de célébrations, de rassemblements et de réjouissances pour les familles de la municipalité » affirme Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

En plus des traditionnels discours et hommage au drapeau, les animateurs du camp de jour ont concocté des jeux sur le Québec et présenteront des contes traditionnels. Le spectacle s’animera après les bénédictions de la mairesse avec le numéro d’ouverture par Alexis et Alexandra Ayotte, le prix coup de cœur de la finale locale de Secondaire en spectacle, puis enchaîneront Fred Beauchamp & Les Bémoles avant les feux d’artifice. Le clou de la soirée sera la prestation de King Melrose.

King Melrose est actuellement en studio pour peaufiner un troisième album à paraître cet automne. Avec deux albums à son actif, plus de 500 spectacles à travers la province, neuf extraits radio et plusieurs #1 dans les palmarès radio, l’artiste natif de Joliette s’est taillé une place de choix dans le paysage musical québécois.

Comme le disait Felix : « Le Québec est un pays divisé, sauf quand il chante! » Pour la 185e édition de la Fête nationale, enfilez vos plus beaux atours et venez « swingner » notre compagnie aux rythmes de nos traditions. Ces traditions, dont fait partie la musique TRAD, rappellent les grandes réunions joyeuses, les retrouvailles familiales et les gros « partys » de Saint-Jean. Mais avant tout, elles font partie du patrimoine culturel québécois. Elles témoignent de notre passé, mais s’inscrivent également dans l’ère contemporaine, puisqu’elles se transforment au rythme de nos coutumes modernes. Nos traditions occupent une grande place dans l’imaginaire québécois et elles se façonnent avec l’air du temps.

Des Premières nations qui nous ont permis de voguer sur notre majestueux fleuve et dans le ciel de la chasse-galerie, ou encore le legs du sirop d’érable qui ravie jeunes et moins jeunes, en passant par la traditionnelle tourtière du Lac et sans oublier le mythique feu de joie de la St-Jean, ces traditions font de nous un peuple unique, différent et fier! En mettant l’accent sur nos traditions, qu’elles soient culturelles comme nos accents régionaux ou nos légendes, culinaires, ou encore artisanales, c’est tout un pan de notre culture unique qui est mis de l’avant. Si la Fête nationale fait partie intégrante des traditions estivales des Québécois, le Québec demeure à lui seul « Un monde de traditions » qu’il est essentiel de faire connaître.