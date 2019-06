Tourisme Lanaudière lance sa nouvelle campagne promotionnel

Plus que jamais, Tourisme Lanaudière mise sur le sentiment de proximité pour séduire ses clientèles. La campagne s’inscrit dans la continuité de la stratégie de notoriété visant à positionner la région de Lanaudière comme une destination vacances non seulement surprenante, mais aussi propice aux rapprochements!

C’est sous le thème de la confidence que les nouvelles capsules publicitaires de notoriété mettront la table aux multiples offres d’excursions et séjours disponibles. Partant du principe que « pour se rapprocher, il faut parfois s’éloigner… juste un peu! », une série de messages publicitaires présenteront des moments magiques propices aux confidences. Ces moments si précieux que l’on vit, lorsqu’on sent que le temps pourrait s’arrêter, mettront en scène des amis, des couples, des familles. Ils seront diffusés sur le Web et à la télévision tout au long de la saison estivale. Des versions hivernales de ces messages sont aussi en production.

« Les confidences, ce sont des choses personnelles que l’on aime partager quand on se sent bien quelque part, avec des gens qu’on aime. On trouvait que ces instants magiques s’accordaient à merveille avec notre destination qui propose un cadre d’authenticité et de simplicité propices aux confidences qu’on a décidé de les mettre en scène » précise Jason Saunders, directeur marketing à Tourisme Lanaudière.

Parallèlement à ces actions, la promotion sur le Web aura une grande place, notamment via une stratégie canalisée vers l’achat de bannières, de publicités sur les médias sociaux, de référencement Web optimisé, l’utilisation d’infolettres ciblées et un concours Rapprochez-vous de Lanaudière cet été.

Finalement, plusieurs stratégies ciblées viennent compléter les actions de tourisme d’agrément. Ainsi, les pourvoiries, les Circuits touristiques gourmands — Goûtez Lanaudière!, le vélo, la randonnée, le Chemin du Roy (partenariat avec la Mauricie et Québec), le carnet moto (alliance de 9 régions touristiques), le Pays du quad, et, évidemment, le Guide touristique régional disponible partout au Québec contribuent, chacun à leur façon, à atteindre les principales clientèles visées. Au total, plus de 100 entreprises touristiques participent à l’une ou l’autre de ces actions promotionnelles. Aussi, la stratégie de notoriété est réalisée grâce à un partenariat essentiel avec le milieu municipal, via les six MRC de la région de Lanaudière.

Les capsules vidéo des publicités télévisuelles peuvent être visionnées sur la chaîne YouTube de Tourisme Lanaudière.