La Fête de la famille des Chevaliers de Colomb est de retour!

La 10e édition de la Fête de la famille présentée par les Chevaliers de Colomb Conseil 1468 Joliette, une invitation gratuite à s’amuser au parc Lajoie le samedi 15 juin prochain de 10 h à 16 h.

Cette édition anniversaire promet comme toujours d’amuser petits et grands avec la variété et la qualité des activités déployées au parc: activités de kermesse et de motricité, jeux gonflables, maquillage, mascottes, mini train dans les sentiers du parc, petits animaux, aire de restauration (0,50 $ par item) et plus encore!

Sur place, participez aussi à la Grande journée des petits entrepreneurs – Rassemblement de Joliette et venez rencontrer les entrepreneurs et entrepreneuses en herbe de 5 à 12 ans! Pour plus de détails sur ce rassemblement, visitez le www.petitsentrepreneurs.ca.

La Fête de la famille se clôturera sur la musique du groupe Fréquence 7 avec la présentation de leur spectacle à 16 h.

Présentée dans le cadre du programme Fête O’Parc de la Ville de Joliette, la Fête de la famille sera remise au 16 juin en cas de pluie.