Loterie culturelle : quand la chance et la culture vous sourient!

Le 18 juin à 19 h au Château Joliette, participez à la troisième édition de la Loterie culturelle, une soirée de tirages au sort réservée aux citoyens de Joliette! Ouverture des portes à 18 h.

Soyez-y pour courir la chance de remporter la paire de billets tant souhaitée: plus de 500 paires seront tirées au hasard parmi les participants. Spectacles présentés au Centre culturel de Joliette, au Festival de Lanaudière, au Festival Mémoire et Racines et à la Maison et jardins Antoine-Lacombe, de tout pour tous les goûts!

Pour être admissibles aux tirages, les résidents doivent se présenter au Château Joliette avec une preuve de résidence (permis de conduire, facture, etc. – le compte de taxes n’est pas accepté) ou une carte Citoyen valide et remplir le coupon de tirage gratuit qui leur sera remis à leur arrivée. Il est important d’être à l’heure puisque les tirages seront effectués à partir des coupons remplis avant le début de la Loterie culturelle.

À noter que cette activité est réservée aux résidents de 18 ans et plus, un seul coupon par adresse.