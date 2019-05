Bilan positif de la saison hivernale 2018-2019 de Tourisme Lanaudière

Tourisme Lanaudière a fait le bilan de la saison hivernale 2018-2019 au niveau touristique.

Démarrée de façon explosive à la mi-novembre, avec l’arrivée hâtive de la neige et le succès lié à la promotion des marchés de Noël de Lanaudière, la saison touristique hivernale a été exceptionnelle dans la région. Tous les indicateurs sont à la hausse, confirmant ainsi la poursuite d’une progression d’achalandage en cours depuis quelques années. La saison hivernale a débuté tôt et s’est prolongée jusqu’en avril et les grandes quantités de neige reçues cet hiver ont particulièrement favorisé les entreprises ayant un produit axé sur la grande nature.

Plusieurs indicateurs de performances, jumelés à une enquête à laquelle 86 entreprises touristiques ont répondu, nous permettent d’analyser les principales tendances liées à l’achalandage, de décembre 2018 à mars 2019.

En voici les faits saillants :

L’achalandage moyen des attraits touristiques était en croissance tous les mois (décembre à mars), mais plus particulièrement en décembre et février.

Les attraits liés au plein air ont particulièrement bien performé tous les mois (moins de 10 % en baisse).

L’achalandage moyen des lieux d’hébergement était en croissance tous les mois (décembre à mars), mais plus particulièrement en décembre et février.

Les plus fortes hausses sont en lien avec la location de chalet et l’hébergement d’expérience.

Selon l’ISQ, les taux d’occupation en hébergement ont progressé tous les mois, atteignant 46,9 % en février.

Tous les marchés visés ont connu une progression : les marchés ayant le mieux performé sont les marchés de proximité (grand Montréal) et les marchés européens.

Les actions réalisées par Tourisme Lanaudière dans le cadre de la stratégie promotionnelle hivernale ont généré des résultats pour la très grande majorité des répondants y ayant participé.

Le site Web principal de Tourisme Lanaudière a connu une croissance de son achalandage (+ 8 %), atteignant 360 000 utilisateurs de décembre 2018 à mars 2019.

Le site Web Paysdelamotoneige.com a généré une hausse d’achalandage de 37 % (38 000 sessions).

En matière publicitaire, Tourisme Lanaudière réalise différentes actions visant à rejoindre la clientèle hivernale : stratégies Web, campagne de notoriété à la télé mettant en vedettes des faits insoupçonnés, campagne motoneige orientée sur plusieurs marchés (intra-Québec, Ontario, É.-U.) et promotion internationale via Québec Authentique, un concept promotionnel réalisé en collaboration avec Tourisme Mauricie.