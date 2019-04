Saint-Ambroise-de-Kildare remercie ses bénévoles

Le dimanche 28 avril 2019, la Municipalité de Saint- Ambroise-de-Kildare a souligné la grande richesse que représentent les bénévoles pour la communauté. Sous forme de brunch, le conseil municipal a accueilli plus de 125 bénévoles lors d’un événement organisé à la salle Lamontagne.

« Cette matinée toute spéciale vous est dédiée et nous permet de vous rencontrer, d’échanger et surtout de reconnaître publiquement toute la valeur et la force de votre engagement. Une municipalité ne peut espérer se développer harmonieusement sans l’apport inestimable de gens qui s’impliquent. Vos constituez la force de notre milieu. », soulignait M. François Desrochers, maire de la Municipalité.

Différents prix ont été tirés au hasard parmi les bénévoles présents, et un un pot de caramel de chez Nect’Art de fleurs a été remis à l’ensemble des personnes présentes.

Le conseil municipal a aussi procédé au dévoilement du bénévole de l’année 2018. Madame Danielle Lapierre a ainsi été honorée pour son implication au sein de la communauté. Mme Lapierre est, entre autres, présidente de L’Entraide Communautaire depuis plusieurs années.

Comme le mentionnait M. Desrochers : « On dit souvent que la qualité de vie d’une municipalité est largement tributaire de l’action de ses bénévoles : cela ne pourrait être plus vrai qu’à Saint- Ambroise! S’il fait bon vivre chez nous, c’est grâce à vous. »

La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare tient à remercier tous les bénévoles présents lors de cette matinée.