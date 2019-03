La Ville appui la déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique

En présence de plusieurs dizaines de citoyens engagés dans la lutte aux changements climatiques, le conseil municipal de la Ville de Joliette adoptait, le 18 mars dernier, une résolution d’appui à la déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique.

Avant de formuler l’engagement de la Ville de Joliette, le maire Alain Beaudry a tenu à rappeler certaines actions ou projets en cours. « Depuis déjà plusieurs années, nous consacrons des efforts et des sommes considérables dans la mise en valeur et l’aménagement d’espaces verts, pour la plantation d’arbres, l’ajout constant de bornes électriques et la sensibilisation notamment. Nous disposons aussi de nombreux programmes de subvention en développement durable, d’un plan d’action visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’une stratégie de gestion des actifs, sans compter l’implication transversale de notre conseiller en développement durable dans l’ensemble de nos projets. »

Tout en confirmant son désir d’appuyer le mouvement citoyen et de poursuivre ses efforts visant à diminuer l’utilisation des énergies fossiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le conseil en a profité pour annoncer la réalisation de nouveaux projets tels que :

L’embauche d’une ressource partagée avec la municipalité de Notre-Dame-des-Prairies et dédiée aux changements climatiques - mandat de 2 ans visant l’élaboration d’un Plan d’adaptation climatique;



L’ébauche d’un plan d’intervention et de plantation en foresterie urbaine;



Le projet d’efficacité énergétique à venir visant la réduction de la consommation de gaz naturel pour les immeubles abritant la caserne incendie et l’usine de traitement de l’eau.



La création d’un comité sur les changements climatiques au sein de la Ville.

À l’instar de plusieurs autres collectivités au Québec, par cette résolution, la Ville de Joliette demande aux gouvernements du Canada et du Québec d’appuyer davantage les municipalités dans la mise en place de mesures permettant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation aux changements climatiques.