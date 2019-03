5 idées de cadeaux 100% détente

Envie d’une idée de cadeau à la fois originale et zen ? Que ce soit pour un homme ou une femme, quel que soit son âge et l’occasion, vous ferez sans aucun doute plaisir avec notre sélection 100 % détente.

Un diffuseur d’huiles essentielles

En plus de ménager une ambiance zen à la maison ou au bureau, l’objet en lui-même peut être très déco. Certains sont en bois sculpté, d’autres en céramique très design. Côté essences, choisissez-les bio et misez sur la camomille romaine, l’huile d’oranger amer ou encore la lavande fine pour enlever le stress et se détendre complètement.

Un soin des pieds

Offrir un soin de pédicure à Sherbrooke est pour le moins peu commun. Mais vous ferez fureur, c’est garanti ! Le massage des pieds est reconnu pour soulager les tensions jusque dans les mollets et les soins sont une véritable mise en beauté des pieds. Une fois exfoliée, la peau mieux hydratée retrouve son éclat. Les ongles minutieusement polis sont plus blancs et semblent plus sains.

Vous pourriez prolonger ce moment de relaxation par un autre cadeau : un masseur de pieds à chaleur infrarouge ! Le chaud active en effet la microcirculation, mieux oxygénées, les jambes sembleront plus légères. Parfait après une journée de travail passée debout !

Un après-midi dans un spa nordique pour se ressourcer

La spécificité du spa nordique est que le bain est chauffé au bois, c’est donc un cadeau plutôt écolo ! Là encore, l’action de la chaleur suscite une détente absolue : les toxines sont éliminées et la circulation sanguine est améliorée. Avec un massage du corps pour finir, on se retrouve la tête dans les nuages ! À faire en couple.

Un cahier de mandalas

Les mandalas sont réputés antistress ! Issus d’une tradition tibétaine et indienne, les diagrammes sont censés représenter l’univers. Le coloriage, très précis, apaise et permet de se recentrer, surtout si on commence par le centre du dessin. C’est un véritable outil de méditation.

Du chocolat bio équitable

Que diriez-vous d’offrir des chocolats bio et équitable fabriqués au Québec ? Le chocolat noir, riche en magnésium, est excellent contre le stress et la fatigue. Des fruits bio sont ajoutés pour un mélange plus subtil, framboises, bananes, noix de coco ou encore menthe et café. De quoi composer un panier plein de saveurs !