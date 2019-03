Évènement d'entreprise : avez-vous pensé au workshop?

Dans le cadre d’une stratégie de communication interne, un évènement a la faculté de susciter l’implication et la cohésion des salariés. Et on sait très bien que la motivation est le moteur de l’entreprise : elle encourage la productivité. Le workshop est différent en ce sens où il contribue en plus au partage des idées. En quoi consiste-t-il et comment l’organiser ?

Le workshop : un brainstorming plus élaboré

On connaissait les séances de brainstorming, notamment chez les créatifs. Le workshop en est une variante à ceci près qu’il s’étale dans la durée, entre une demi- journée à parfois deux jours. C’est en fait un atelier de travail destiné à faire émerger des idées, des points de vue, l’expertise de chacun autour d’une problématique à résoudre. Il peut s’agir aussi de la formation de techniciens, de commerciaux, de créatifs ou d’un atelier d’information pour mieux communiquer sur l’entreprise. L’avantage de ce type d’évènement est qu’en stimulant l’activité de chacun, il favorise une meilleure mémorisation et une plus grande créativité. Il renforce aussi le sentiment d’appartenance.

Plusieurs ateliers sont possibles, il faudra alors un animateur des débats pour chacun d’eux. Pour favoriser les échanges, le groupe doit compter 6 à 8 participants au maximum.

Quelques conseils pour réussir l’organisation de votre workshop